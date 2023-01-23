أسباب الإقبال على تناول الآيس كريم خلال الشتاء.. سر السعادة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

على الرغم من برودة الطقس خلال أيام فصل الشتاء، إلا أنه هناك الكثيرين من يهوون تناول الآيس كريم بأنواعه في تلك الأيام الباردة، وعلى الرغم من إدارك إمكانية تسببه في الإصابة بالتهابات الحلق أو البرد، إلا أنه يبقى من الحلوى المفضلة إلى العديد من الأشخاص في تلك الأيام.

وكشفت صحيفة «تايمز» الهندية، عن الأسباب التي قد تؤدي إلى عشق تناول الآيس كريم خلال فصل الشتاء، والتي من بينها:

1- يحفز الشعور بالسعادة

يكشف خبراء التغذية حول العالم، أن الآيس كريم بمكوناته يحتوي على مواد تساهم في تحفيز هرمونات السعادة، الدوبامين والسيروتونين، وهما ما يعززان من الحالة المزاجية للشخص بصورة كبيرة.

2- توليد الحرارة في الجسم

على الرغم من برودته الشديدة، إلا أنه هناك العديد من الأبحاث التي كشفت أن الآيس كريم يساهم في إنتاج الطاقة التي تولد حرارة في الجسم، ما يساهم في تدفئته من الداخل.

3- سهولة دمجه مع مكونات ساخنة

ومن الأمور التي تدفع إلى رغبة تناول الآيس كريم، أنه يسهل إضافته إلى أنواع الحلويات الساخنة بمختلف أنواعها، حيث يسهل وضعه فوق الأصناف المختلفة من الكعكات، أو الوافل، أو العصائر الدافئة، وهو ما يمنحها مذاقًا شهيًا.

4- إمكانية تحضيره في المنزل

كما يسهل إعداد الآيس كريم بمختلف المكونات داخل المنزل، وهو ما يسهل على العديد من ربات البيوت، تقديمه لأفراد أسرهم خاصة الصغار خلال التجمعات العائلية، كمصدر من مصادر السعادة.