الامارات | في صحراء دبي.. عائدان مع الغروب

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شكرا لقرائتكم خبر عن في صحراء دبي.. عائدان مع الغروب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «رفيقان» من أهل المكان في صحراء الليسيلي بدبي، عائدان مع الشمس الراحلة وسط غيوم شتوية، بعد نهار طويل أمضياه بين الكثبان والرمال الذهبية، وعشّاق السفاري والزوّار الذين يقصدون هذه البقاع بحثاً عن ساعات من الهدوء والاستجمام، بعيداً عن صخب المدينة حتى أعلنت ساعة الغروب أن وقت الراحة قد حان.
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