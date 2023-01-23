الامارات | فن «المنكوس» في إطلالة جديدة الليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الليلة ثانية حلقات البث المباشر من برنامج المنكوس في موسمه الثالث، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار حرصها على التعريف بالموروث الشعبي، وتعزيز دوره في بناء الهُوية الوطنية، من خلال إبراز فن المنكوس، بصفته واحداً من الفنون الإماراتية التراثية لغناء الشعر النبطي.

وكانت نتيجة تصويت لجنة التحكيم للحلقة السابقة تأهّل المتسابقين السعوديين عبدالله الجلاب المري، الذي حصل على نتيجة 48، ومبارك غانم آل عمار الدوسري الذي حصل على 47، وانتظار المتسابقين الأربعة المتبقين: طالب الحديد المري (قطر)، وفهد عبدالله الربيعي المنصوري، وراكان عايض الربيعي المنصوري (الإمارات)، وفرج الحميدان المري (السعودية)، نتيجة تصويت الجمهور، التي ستقرر تأهل اثنين منهم للاستمرار في المنافسة.

ويسعى برنامج «المنكوس» إلى إعادة إحياء فن المنكوس الأصيل، ومد جسور التواصل بين الجيل القديم وجيل الشباب بتعريفهم بالمنكوس، وألحانه، وفنون أدائه، وأبرز رموزه، محلياً وخليجياً، والحفاظ على الموروث الثقافي، وتسجيله منصةً ثقافية ثابتة، تنطلق نحو العالمية من خلال التعريف بهذا الفن التراثي، وأساليب أدائه، وأبرز وجوه هذا الفن الخليجي الأصيل.