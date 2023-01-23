الامارات | رقصة الأسد الصيني في لندن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صينيون يحتفلون في بريطانيا بعيد رأس السنة القمرية الجديدة، إذ قدموا رقصة الأسد الصيني في الحي الصيني في لندن. وتستمر الاحتفالات برأس السنة القمرية، وهو أهم الأعياد في التقويم الصيني، 15 يوماً تتخللها حفلات وجلسات عائلية يتبادل خلالها الأقارب الهدايا والتذكارات.