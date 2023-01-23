الامارات | ركن عن الخيول في «ذاكرة الوطن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحفل منصة «ذاكرة الوطن» التي يشارك بها الأرشيف والمكتبة الوطنية في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي بركن خاص عن الخيول، بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية.

وتعكس الصور والأفلام الوثائقية القصيرة في المنصة اهتمام شيوخ الإمارات بالخيول وبرياضة الفروسية، وأهمية المواد المعروضة في تعزيز الهوية الأصيلة في نفوس أبناء الجيل الجديد، وتشجعهم على الحفاظ على تراثهم باعتباره ركيزة في عملية البناء الحضاري.

وتعرض «ذاكرة الوطن» عدداً من الصور للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أثناء سباق الخيول العربية الأصيلة والمهجنة الذي أقيم على المضمار الجديد للسباق بنادي الفروسية في أبوظبي عام 1995، وصوراً أثناء حضوره - طيب الله ثراه - سباق الخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم في ميدان السباق بأبوظبي في مارس 1980.

وتوثق الصور المعروضة في المنصة أيضاً اهتمام قادة الإمارات بالخيول الأصيلة وبرياضة الفروسية.