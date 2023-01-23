الامارات | مبدعون من حول العالم في «مهرجان خورفكان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط حضور جماهيري، انطلقت أول من أمس، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان خورفكان المسرحي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، بمشاركة المئات من مبدعي المسرح وفنون الأداء والرسامين والمصورين من مختلف أنحاء العالم. وبدأ المهرجان، الذي نظم ليوم واحد، بموكب كرنفالي تحرك من وسط المدينة، وشاركت فيه فعاليات فنية وثقافية وإعلامية واجتماعية وشعبية متنوعة، قدمتها نخبة من نجوم المسرح والدراما الإماراتيين والخليجيين.

وتابع الجمهور على «المسرح الأحمر» العرض الفلكلوري المصري «التنورة»، وفي «المسرح الأزرق»، قدم العرض المدرسي «حديقة القراءة» لمدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم الأساسي، وتلاه عرض آخر بعنوان «موهبتي سر نجاحي» لمدرسة جمانة بنت أبي طالب للتعليم الأساسي. كما عرضت على «المسرح الأزرق» المسرحية الفائزة بجائزة أفضل عرض في الدورة الماضية لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وهي بعنوان «الآنسة جوليا - جميلة» من إخراج دينا بدر.

واستمتع جمهور المهرجان برقصات شعبية لفرقة من بيلاروسيا، تلاها العرض المسرحي «أنا كامل» لفرقة مفوضية كشافة الشارقة، وقدمت وصلة شعبية بآلة الهبان. وأعلنت الأسماء الفائزة في مسابقات «عروس المهرجان»، و«أميرة المهرجان»، و«ابتكر قناعك»، و«أجمل سيارة». وتضمن برنامج العروض أيضاً مسرحية الأطفال «بحيرة السلام»، والمسرحية الكوميدية «كركم وبرار». وصحبت البرنامج مجموعة متنوعة من الفنون الشعبية الهندية والإفريقية.