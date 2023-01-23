الامارات | 8 طرق ذكية تساعد على شرب مزيد من الماء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتكون جسمنا من حوالي 60٪ من الماء ، لذا يوصى دوما بشرب ما يقارب اللتر ونصف اللتر من الماء يوميًا أثناء الطقس الحار أو بعد التمارين الرياضية كما ينصح الأطباء كذلك بتناول نصف لتر إضافي أو لتر من الماء يوميًا لترطيب الجسم والتمتع بصحة جيدة وتفادي الجفاف الذي ثبت أنه يتسبب بعواقب وخيمة إذ يؤدي إلى تراكم البول بشكل كبير في الجسم وبروز حصوات بالكلى أو التهابات المسالك البولية. إلا أنه ليس دوما من السهل على الأشخاص التعاطي بسهولة مع فكرة شرب كميات كافية ومنتظمة من الماء يوميا، خاصة في ظل الانشغالات اليومية سواء في البيت أو في بيئة العمل، لذا يقدم خبراء الصحة بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على اكتساب هذه العادة الصحية بسرعة.

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