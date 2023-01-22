3 أمور مهمة يجب الانتباه لها قبل شراء العطر.. وهذه الفئة هي الأعلى

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

العثور على عطر مناسب أمر يحرص عليه الكثير من الأشخاص وبشكل خاص النساء، حيث يعتبر الوصول للرائحة المرغوب بها من المهام التي قد تستغرق وقتًا لبعض السيدات، لكن هناك بعض العوامل التي قد تسهل من القيام بتلك المهمة.

وكشفت صحيفة «تايمز» الهندية عن بعض الخطوات التي يجب اتباعها والأخذ بها في الاعتبار، عند اختيار العطر المناسب لكِ، والتي قد تسهل عليكِ القيام بالأمر، والتي نذكرها في السطور التالية.

1- تركيز العطر

إن تركيز العطر في أي نوع منه، يحدد مدة بقاء العطر على الجلد، بينما تضيف العلامات التجارية الشهيرة هذا التركيز وفقًا لمعاييرها الخاصة.

وتعرف العطور النقية أن لديها أعلى تركيز الذي يصل من 20% إلى 30%، ويمكن أن يستمر هذا التركيز لمدة تصل إلى 6 - 8 ساعات على البشرة أو الملابس، وتعد تلك هي الفئات الأعلى في العطور.

2- مكونات العطر

يأتي أي عطر تشتريه من ثلاثة مكونات، هي العليا، والوسطى، والأساسية، حيث يمنحك هذا المزيج رائحة فريدة، لذلك يفضل أن تتعرفي على تلك المكونات قبل شرائه.

3- كيفية تخزين العطر

يمكن للحرارة الشديدة وأشعة الشمس المباشرة تحطيم مكونات عطرك، لذا يجب التأكد قبل شرائها من أنه يتم تخزينها بشكل جيد، كما ينبغي عليكِ حفظه في مكان جاف وبارد بعد الشراء بعيدًا عن الضوء المباشر.