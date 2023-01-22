«المستهلك الرشيد» مبادرة لأولياء الأمور.. علموا أولادكم ترشيد الإنفاق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«نقدر نوفر كل حاجة ونستبدلها بذكاء» تلك الجملة التي تصف مبادرة دكتورة داليا الحزاوي رئيس ائتلاف أولياء أمور مصر، لجعل الآباء والأمهات والأبناء يتعاملون بمرونة مع السلع الاستهلاكية والحياة اليومية، حسب وصفها الأمهات هن مديرات ومديرات المنزل الذي يقع على عاتقهن الكثير من المسؤوليات، في المبادرة تقدم النصائح للأمهات والأطفال والبحث عن الأماكن التي توفر السلع بأسعار ملائمة لدخل الأسر البسيطة.

مبادرة «المستهلك الرشيد»

أطلق ائتلاف أولياء أمور مصر، برئاسة داليا الحزاوي مرشد أسري وصحة نفسية وخبيرة علاقات أسرية، مبادرة المستهلك الرشيد لنشر الوعي للآباء والأمهات بخطورة الاستهلاك حتى لا يعانوا من الأزمات المالية.

قالت الدكتورة داليا لـ «هن»، إن الأمهات هي مديرة المنزل، لذلك يجب أن تتبع الوعي الاستهلاكي وترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات في متطلبات بيتها، ضمن النصائح في المبادرة أن تشتري متطلبات البيت في أوقات العروض الشهرية وتستغل الفرصة حينها، لكن بعد تفكير في كونها تحتاج إلى هذه السلعة بالفعل أم أنها ضمن التخفيضات، أثناء الطهي يجب أن تكون الوجبات على قدر الأسرة، «لأن في وجبات لما بتبات أفراد الأسرة مبيحبوش ياكلوها بيكون مصيرها الرمي ويستهلك جزء كبير من الميزانية لو إحنا عندنا أكل فائض ونضيف ممكن نغلفه كوجبات للمحتاجين، وفي نفس الوقت يكون شكل الوجبة كويس وطعمها لسا طازج متغيرش وتكون صحية متضروش».

توفير مصاريف الخروجات

مع نهاية الدارسة يبدأ الأبناء في المطالبة بالخروجات لكن الكثير منها يكون مكلفا للغاية لذلك طالبت دكتورة داليا الأهالي في بند الخروجات ضمن المبادرة أن يستبدلوا الخروجات المكلفة بأخرى موفرة في أماكن بسيطة، قالت: «حق الأولاد يخرجوا لكن نستبدل الخروجات اللي بتستهلك مصاريف كتير بخروجات أقل تكلفة منها الحدائق العامة والمزارات السياحية المتاحة بأسعار رمزية، استبدال وجبات الخروجات بسندوتشات منزلية أو صنع الأكلات في المنزل، أو تصنع أجواء عائلية وألعاب في المنزل مع الأبناء بأسلوب غير مكلف».

تعليم الأبناء المسؤولية في سن صغيرة

يمكن للأهل أيضا أن يعلموا الأبناء تحمل المسؤولية في سن صغيرة وأن يستوعب تغير الظروف المادية وألا يُلح على شراء الأشياء التي لا تنفعه لمجرد أنه يريدها، قالت: «نعلم الطفل يستوعب فكرة أن مش كل حاجة يطلبها متاحة، يقلل من استهلاك الأشياء التي لا يحتاج إليها بشكل ضروري واستبدال الأكلات والحلوى الغالية بأخرى بسعر أقل منها استبدال الكادبوري بسكويت آخر أو حلوى أقل سعرا، نشاركهم افكار المشتريات أثناء التسوق».

كما أن الأمهات لابد أن يكون لديها ثقافة البدائل، استخراج أفكار أكثر من الوجبة الواحدة، استبدال بعض المأكلولات بأخرى ذات استخدامات متعددة منها اللحوم باللحمة المفرومة لطهي أكثر من نوع بها، أن تفكر الأمهات بالبدائل المتاحة والمتوفرة، وربات البيوت التي لديها هواية معينة يمكن أن تثقلها وتروج لها عبر الإنترنت لزيادة الدخل منها الكروشية والتريكو أو الأكلات، أي سيدة تستطيع أن تزود الدخل بشكل مميز، إذا كان زوجها مدخن تنصحه أن يقلع عن التدخين لانه يستهلك مصروف كبير، ربة المنزل عليها عبء كبير جدا، وحرصت على نصيحة أولياء الأمور كل واحد ياخد وظيفته وإشراك الأبناء معنا، بشكل مستمر هتكون النصائح منها توفير الكهرباء وتوفير باقات التليفون،وعناوين منافذ موفرة في السلع، بالإضافة إلى أن الجروب سوف يقوم بتفعيل المبادرة من خلال نشر نصائح لمواجهة العادات الاستهلاكية الخاطئة و إيجاد البدائل الموفرة.