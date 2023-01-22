النظام الغذائي المناسب لمرضى السكري في الشتاء.. أكثروا من القرفة والبطاطا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتبع بعض الناس نظاما غذائيا، لأسباب عديدة أهمها الحفاظ على صحتهم، ومرض السكري من الأمراض الشائعة المزمنة المنتشرة، ونظرًا لسهولة الإصابة به، يجب على الكبار والصغار في العديد من الحالات اتباع نظام غذائي صحي، وذلك لمحاولة تقليل نسب تعرضهم للمعاناة من تلك الأزمة المرضية، لذلك يجب تناول أطعمة مناسبة لتجنب مضاعفات مرض السكري.

وقالت الدكتورة هايدي فايز، أخصائي الباطنة، لـ«هُن»، إنّ مرض السكري يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه، ويجب اتباع نظام غذائي مقاومًا للإنسولين، وهو أحد أنواع الريجيم لإنقاص الوزن للمساعدة على مكافحة المرض والوقاية منه ما يقلل من مخاطر المضاعفات المحتملة.

النظام الغذائي المناسب لمريض السكري

- اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الدهون الصحية والخضروات.

- تناول الفواكه والحبوب الكاملة.

- الابتعاد عن السكريات الزائدة.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة التي تحتوي على الدهون المتحولة.

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف الصحية.

- شرب الماء بكميات كبيرة بما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا.

- عدم تناول النشويات خاصةً الأرز والمكرونة والبطاطس والذرة.

- ممارسة الرياضة عند اتباع الريجيم للحصول على أفضل النتائج.

نظام غذائي لمرض السكري

الفطار:

- يتكون من بيضتين إلى جانب ثمرة من الخضروات قليلة السعرات الحرارية مثل الأفوكادو.

الغداء:

- تناول الأسماك الخالية من الدهون على أن تكون مشوية.

الابتعاد عن تناول الأسماك المقلية، والحرص على تناول طبق من الخضروات.

العشاء:

- تناول زبادي خالي أو كامل الدسم فقط.

- خضروات مشوية على البخار إلى جانب كوب من الشاي الأخضر غير المحلى بالسكر.

أطعمة شتوية للتحكم في مستويات السكر فى الدم

البرتقال:

يعتبر من الفواكه الحمضية ومصدرًا رائعًا للبوتاسيوم والألياف وفيتامين سي، ولا يزيد من مستويات السكر في الدم بسرعة بعد تناولها، وفيتامين ج مهم للغاية لأنه يخفض مستويات السكر في الدم.

البطاطا الحلوة:

البطاطا المهروسة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وهي لا ترفع نسبة السكر في الدم كما يعتقد البعض.

القرفة:

هي بهارات طبيعية ومضادات أكسدة قوية، ولها خصائص قوية مضادة للالتهابات وتعزز المناعة، كما أظهرت العديد من الدراسات أن القرفة تعمل على خفض مستويات الكوليسترول، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

الخضراوات:

تشمل البروكلي وحبات القرنبيط والكرنب، فهذه الخضروات منخفضة جدًا في السعرات الحرارية وهي جيدة للتحكم في الوزن، تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد على تقوية المناعة.

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