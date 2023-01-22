شاركت المطربة السورية أصالة نصري صورة جديدة لها من آخر ظهور لها في برنامج اكتشاف المواهب "سعودي آيدول" ونشرتها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وظهرت فيها أصالة شبيهة للنجمة العالمية آريانا غراندي حيث اعتمدت نفس ستايلها.

إطلالة أصالة الغريبة

وكتبت أصالة على الصور وقالت: "أول هوا، وأول هوا بيكون فيه خوف من كبر محبتكم ومن سعة قلوبكم، كنا شوية مرتبكين، ولكن الروح كانت حلوة والقلوب متآلفة، كل التوفيق لحبايبنا متسابقون سعودي آيدول أمتع وأحلى برنامج".

أصالة نصري تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

ومن المقرر أن تحيي أصالة نصري حفلها القادم في عاصمة الإمارات دبي في الحادي عشر من شهر فبراير المقبل وروحت الحفل على حسابها بإنستغرام ونشرت البوستر الدعائي للحفل وقالت معلقة عليه: "بدبي بعاصمة السّعادة والفرح أنتوا وأنا رح نلتقي بموعد حنرتب فيه جوّا الرّوح ونطبطب على قلوبنا الحلوة بأغاني اخترت لكم ياها بعناية قديم وجديد، أنا كتير بحبهم وأنتوا بعتقد مثلي كتير… لوقت نلتقي فيكم تقترحون لي شو فيه غنيّة بتحبوا غنّيها؟ اشتقت لدبي وبكلّ الشّوق رح لاقيكم".

أصالة تهنئ العراقيين بكأس الخليج

وعلى الرغم من عدم حضورها لحفل نهائي بطولة كأس الخليج خليجي 25 إلا أنها شاركت الجمهور العراقي فرحته بتنظيم البطولة والفوز بها ونشرت على حسابها بتويتر قائلة: "كأس الخليج وكأنّه الحدث العيد في وطن مجروح ورغم ذلك عملوا أجمل وأحلى افتتاح وختام بقلوب بيضا ما مسها ضرّ … كرم وأخلاق ونبل يا شعب العراق رفعتوا رأس العرب".

وسبق أن ظهرت أصالة في لقاء تلفزيوني في برنامج إنسايدر بالعربي وتحدثت فيها عن وفاة نجل جورج وسوف "وديع" وعبرت عن عدم اكتراثها لعدم إلقاء جورج وسوف التحية لها في حفل تريو نايت حيث قالت: "انقهرت من جو قلبي على وفاة ابن جورج وسوف وموقف مثل الذي حصل بـ"تريو نايت" ما كان بيخليني أحكم عليه أو أظلمه".

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