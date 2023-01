أبرز النجوم الذين ولدوا في عام الأرنب

بعد نهاية عام النمر، جاء عام 2023 بالسنة الصينية الجديدة، حاملاً معه عام الأرنب. وعلى عكس علامات الأبراج الشائعة، تتوافق علامات الأبراج الصينية مع حيوانات مختلفة، مثل الكلب والقرد والماعز والأفعى والديك والخنزير، ويُنسب كل عام إلى واحدٍ منهم. يُعتقد أن الأشخاص الذين ولدوا في هذه السنوات يأخذون سمات معينة من هذه الحيوانات مما يمنحهم شخصياتهم الفريدة. وسنة الأرنب هي السنة الرابعة في دورة الأبراج الصينية التي تبلغ مدتها 12 عام. الأشخاص الذين ولدوا في عام 1939، 1951، 1963، 1975، 1987، 1999، 2011، و2023، يُشار إليهم عادةً باسم الأرانب. في الصين، تقول الأساطير إن الحيوان ذو الفرو الأبيض هو حيوان أليف، يجسد الجمال النبيل وله جانب حنون. تماماً مثل الأرنب الخجول واليقظ، فإن الأشخاص الذين ولدوا في هذا العام يكونون بشكل عام هادئين ولطيفين ولكن يمكن أن يكونوا سريعين جداً في أفعالهم عند الحاجة. وبالنظر لنجوم ومشاهير العالم، فالعديد منهم وُلدوا في عام الأرنب، سنستعرضهم بالتفصيل في السطور التالية.

أنجلينا جولي

تاريخ الميلاد: 4 يونيو 1975، برج الجوزاء. مكان الميلاد: لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. تشتهر أنجلينا جولي- إحدى نجمات هوليوود- بأدائها الرائع في فيلم Mr And Mrs Smith (2005)، Lara Croft: Tomb Raider (2001-2003). تشمل أعمالها البارزة الأخرى Gia (1998)، Changeling (2008)، و The Tourist (2010) وMaleficent: Mistress of Evil (2019)، كما فازت بجائزة الأوسكار عن دورها كممثلة مساعدة في فيلم Girl، Interrupt عام 1999. تشتهر جولي أيضاً بعملها الخيري والإنساني وقد تم تسميتها سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة للمفوضية في عام 2010. في الواقع، تبنت أطفالاً من العديد من البلدان المنكوبة مثل فيتنام وكمبوديا وإثيوبيا.

ألبرت اينشتاين

تاريخ الميلاد: 14 مارس 1879، برج الحوت. مكان الميلاد: أولم، فورتمبيرغ، ألمانيا. ألبرت أينشتاين هو شخصية رائدة في الفيزياء النظرية، معروف بنظرية النسبية الخاصة والعامة التي تخلق أساس فيزياء الكم. حصل على جائزة نوبل عام 1921 "لخدماته في الفيزياء النظرية، وخاصة لاكتشافه قانون التأثير الكهروضوئي".

ديفيد بيكهام

تاريخ الميلاد: 2 مايو 1975، برج الثور. مكان الميلاد: ليتونستون، شرق لندن، إنجلترا. إلى جانب كونه لاعب كرة قدم إنجليزي سابقاً، يدير بيكهام أيضاً العديد من المشروعات التجارية الناجحة. بيكهام متزوج من فيكتوريا بيكهام عضوة سابقة في فرقة الفتيات Spice Girls.

تاريخ الميلاد: 9 يونيو 1963، برج الجوزاء. مكان الميلاد: أوينسبورو، كنتاكي، الولايات المتحدة الأمريكية. الممثل والموسيقي بامتياز، جوني ديب هو مشهور آخر مشهور وُلد في عام الأرنب. في التسعينيات، ظهر في أفلام مثل Cry-Baby وEdward Scissorhands، والتي عرضت نطاق تمثيله المتنوع. اشتهر بتحولاته السينمائية المثيرة للإعجاب، وقد أكسبه التصوير الذي لا يُنسى للكابتن سبارو في Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) وبيتر بان في Finding Neverland (2004) ترشيحات لجائزة الأوسكار.

براد بيت

تاريخ الميلاد: 14 أكتوبر 1939، برج الميزان. مكان الميلاد: شوني، أوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية. ولد براد بيت في السنة الصينية للأرنب، وهو أحد أشهر الممثلين في هوليوود المعروفين بأدائه المتنوع في أفلام مثل Mr and Mrs Smith (2005)، Fight Club (1999) وThe Curious Case of Benjamin Button (2008). في عام 2009، تعاون مع المخرج الأمريكي كوينتين تارانتينو ولعب دور البطولة في فيلم Inglourious Basterds، ومرة أخرى في عام 2019 في فيلم Once Upon A Time ... In Hollywood، والذي حصل على جائزة الأوسكار وجائزة غولدن غلوب في فئة الأدوار الداعمة. مثل زوجته السابقة أنجلينا جولي، يُعرف بيت أيضاً بعمله الإنساني المكثف.

كيت وينسلت

تاريخ الميلاد: 5 أكتوبر 1975، برج الميزان. مكان الميلاد: ريدينغ، بيركشاير، إنجلترا. اشتهرت كيت وينسلت بدورها في دور روز في فيلم Titanic الكلاسيكي لجيمس كاميرون عام 1997، أمام ليوناردو دي كابريو الذي لعب دور جاك. ابتعدت عن الأفلام التجارية السائدة لمتابعة مشاريع مستقلة ولعبت دور البطولة في أفلام مثل Holy Smoke (1999) وQuills (2000). على مر السنين، صنعت لنفسها مكانة من خلال اختيار شخصيات فريدة. في عام 2004، كتبت وينسلت دور امرأة لا تتذكر شيئاً عن علاقة مؤلمة بعد إجراء طبي في Eternal Sunshine Of The Spotless Mind. اجتمعت مع دي كابريو في فيلم Revolutionary Road عام 2008، والذي فاز بها بجائزة غولدن غلوب، بينما فاز فيلم The Reader، في نفس العام، بأول أوسكار لها.

مايكل جوردن

تاريخ الميلاد: 17 فبراير 1963، برج الدلو. مكان الميلاد: بروكلين، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. يُعد مايكل جوردان أحد أشهر الأشخاص الذين ولدوا في عام الأرنب، وهو لاعب كرة سلة مشهور في الدوري الاميركي للمحترفين. قاد فريق شيكاغو ريد بولز خلال ست بطولات في الدوري الاميركي للمحترفين. كما أطلق مجموعته من أحذية كرة السلة المسماة Air Jordans مع Nike، والتي اشتق اسمها من لقبه في الملعب. حصل جوردان على وسام الحرية الرئاسي في عام 2016.

