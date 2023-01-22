أرخص دبلة ذهب في مصر تنشط السوق رغم التحذيرات.. كيف تختلف عن الفضة والصيني؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قررت بعض مصانع إنتاج المشغولات الذهبية، طرح «دبلة» بوزن 1 جرام، والتي تعد أقل تكاليف، إذ تأتي بوزن جرام واحد، مهما اختلفت شكلها أو نقشتها، في محاولات منهم لطرح حلول تناسب احتياجات ذوي الدخول المنخفضة، وتيسيرا على المقبلين على الزواج.

ومع تداول الأمر على نطاق واسع مؤخرًا، بات العديد يتساءل حول مدى جدواها، وبدأت المقارنة بين سعرها الذي يتكلف سعر جرام الذهب في حينه، بالإضافة لسعر المصنعية، وبين أسعار الدبل الفضة أو الصيني.

ما الأفضل في الشراء؟

وأجاب المهندس نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، على هذا السؤال خلال حديثه لـ «هُن» مؤكدًا أن هذه الدبلة غير عملية على الإطلاق، نظرًا لخفة وزنها الذي يجعل قابليتها للكسر زائدة: «هتتكسر على باب المحل لو إيد العروسة أو إصبعها بحجم كبير».

وعن البديل لها بسعر زهيد، نصح بشراء الفضة أفضل من الدبلة ذات الجرام الواحد، وليس الصيني: «الصيني إكسسوار والدبلة الجرام هتتكسر يبقى في حالة خفض التكاليف الفضة أفضل».

أسعار الذهب أمس في مصر

سعر الذهب عيار 24 للبيع 2,011 شراء 2,034 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 للبيع 1,844 شراء 1,865 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 للبيع 1,760 شراء 1,780 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 للبيع 1,509 شراء 1,526 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 للبيع 1,173 شراء 1,187 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1,006 شراء 1,017 جنيها.