من هي رانيا شعلان؟.. شاركت أمير عيد بأغنية «احلم» ورحلت بعد معاناة مع السرطان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت المطربة وعازفة الجيتار رانيا شعلان، نجمة أغنية بحلم رفقة أمير عيد، عن عالمنا اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، التي عانت منه مؤخرًا، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، إذ نشرت منذ أيام صورتها بفراش المستشفى، التي بدت خلالها بملامح مُتعبة ومنهكة بسبب المرض.

حمزة العيلي يعلن وفاة رانيا شعلان وينعيها

وكان الفنان حمزة العيلي، أعلن من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفاة الفنانة رانيا شعلان، إذ نشر صورتها، معلقًا: «صديقتي الجميلة الطيبة الفنانة الرقيقة رانيا شعلان في رحاب الله، ربنا يرحمك ويجازيكِ بصبرك على مرضك حسنات و رحمات عظيمة ويسكنك جنة الفردوس ويصبر الأهل وأحبابك ياغالية.. لله البقاء والدوام».

أمير عيد ينعى رانيا شعلان

ونعى الفنان أمير عيد، نجم كايروكي، الراحلة رانيا شعلان، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: ارقد بسلام يا صديقي ، كان من دواعي سروري الغناء ومشاركة المسرح معك. لقد ألهمتني دائمًا بشجاعتك وموهبتك وقلبك الكبير. شكرا لك على الصداقة الفريدة التي كانت لدينا. لقد كنت جزءًا مهمًا من رحلتي وسوف نفتقدك حقًا.

من هي الفنانة رانيا شعلان ؟

ويقدم «هُن» عدة معلومات عن الفنانة الراحلة رانيا شعلان، وفقًا لتصريحات إعلامية سابقة.

رانيا شعلان من مواليد عام 1970.

تخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم نحت ميداني عام 1997.

بدأت رحلتها الفنية وهي في الـ 14 من عمرها من خلال معسكر دولي بالولايات المتحدة وقدمت أغنية لسيد درويش.

كمان أول ظهور لها بمشاركة الموسيقار فتحي سلامة بنهاية التسعينيات.

شاركت في العديد من المعارض المحلية والدولية

احترفت العزف على الجيتار.

قدمت مشوراها في 13 عامًا.

قدمت العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية.

من أشهر أعمال رانيا شعلان «بحلم، وخيال المآتة».

عانت من مرض السرطان.

كانت آخر رسالتها لمتابعيها التي نشرتها في 19 يناير الماضي، تضمنت الآتي: «أتمنى لجميع أصدقائي وعائلتي يومًا جميلًا».