طريقة عمل الشعرية بالسكر واللبن.. «وجبة خفيفة في الشتاء»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع الطقس البارد في الشتاء، تبحث الأمهات عن طريقة عمل الشعرية بالسكر واللبن، إذ تعد واحدة من الوصفات اللذيذة والسهلة، وذات مذاق مميزًا ومختلفًا، فضلًا عن كونها من الأكلات التي ارتبطت بالشتاء نظرًا لأنها تؤدي للشعور بالدفء.

ويقدم «هُن» لربات المنازل، طريقة عمل الشعرية بالسكر واللبن، بحسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، في خطوات بسيطة، لا تستغرق وقتًا طويلًا للتحضير، ويمكن إعدادها في خلال دقائق فقط.

مقادير عمل الشعرية بالسكر واللبن

ربع كيلو شعرية قطعة زبدة مكسرات حسب الرغبة 2 كيلو حليب ملعقة من القرفة ملعقة من النشا فانيليا ملعقة من القشطة كوب ونصف سكر جوز هند حسب الرغبة

طريقة عمل الشعرية بالسكر واللبن

- في الخطوة الأولى، ضعي الشعرية داخل صينية على النار، مع قطعة الزبدة، وقلبيها حتى تتحول للون الذهبي.

- في الخطوة التالية، ضعي عليها الماء بكمية مناسبة، ولكن اتركيها حتى تمام التسوية مثلما يتم تحضير الأرز.

- عل الجانب الآخر، اغلي الحليب مع السكر ثم ضعيهما داخل إناء آخر على النار.

- ضعي كمية من الشعرية داخل طبق ثم ضيفي إليها اللبن.

- زيني الشعرية بالمكسرات حسب رغبتك.

- في النهاية رشي ملعقة القرفة على الوجه، وقدميها ساخنة، بوجبتي الإفطار أو العشاء.