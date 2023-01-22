ياسمين صبري بإطلالات كلاسيكية فاخِرة في مختلف المناسبات

عودت النجمة ياسمين صبري عشاقها على إطلالاتها الأنيقة التي تستعرضها من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، حيث تميل الفنانة المصرية للأزياء الفخمة التي تتمتع بحس راقي سواء في الإطلالات اليومية أو لوك السهرات، فدائما ما تبهرنا بجمال طلتها التي تغمرها الرقة والأنوثة، وبالتزامن مع عيد ميلادها الـ35 تذكري معنا أجمل اطلالات ياسمين صبري ولمساتها المتفردة في تنسيق أزيائها.

وتألقت ياسمين صبري مؤخرا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بلوك سهرة محتشم وأنيق من توقيع نيكولا جبران، فأطلت بفستان طويل بأكمام طويلة مزين بتطريزات براقة بالترتر اللامع باللون الأحمر الداكن، ويلفه قماش التل الشفاف على شكل ثنيات رقيقة، وينسدل من الأكمام، واكتملت أناقة ياسمين صبري بمجوهرات Cartier التي تعشقها وتسريحة ذيل الحصان.

النجمة المصرية حبست الأنفاس بإطلالة أنيقة لها بتوقيع نيكولا جبران كذلك أطلت بها في فعالية دار Cartier للمجوهرات، حيث بدت في كامل أناقتها بفستان أحمر طويل مصمم بقماش حريري بقصة محددة الخصر على شكل عقدة جانبية مضفورة تتفرع منها كسرات.

كما ازدادت رقة التصميم بأكتاف منسدلة مع ياقة بتصميم منكسر كلمسة جمالية ملفتة، وتميز الفستان بشق قصير، وانتعلت ياسمين صبري مع هذا اللوك صندل فضي رفيع، وزينت عنقها بعقد فخم من Cartier زادها أناقة.

كما اختارت ياسمين فستانا فضيا طويلا من توقيع رامي قاضي تألقت به في فعالية cinema for woman التي نظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، وسحرت ياسمين صبري عشاقها بجمال طلتها التي نسقتها من فستان طويل مغطى بالترتر الفضي مع زمزمة جانبية بتدرجات اللون البينك منحتها الكثير من الأنوثة، كما تميز تصميم الفستان بأكتاف مكشوفة مع ياقة مثني طة تتدلى برقة على ذراعها، ولم تتخل ياسمين صبري عن مجوهرات Cartier مع هذه الإطلالة كذلك بينما فضلت عدم ارتداء عقد، وحملت حقيبة يد ملونة مع صندل فضي.

وكثيرا ما تطل النجمة ياسمين صبري بستايلات كلاسيكية أنيقة، حيث تعرف بميولها للتنسيقات الكلاسيكية وقد أطلت مؤخرا بلوك أنيق عبارة عن بدلة نسائية بالتنورة، اختارتها ياسمين باللون الأبيض مؤلفة من تنورة ضيقة ميدي بخصر عالي، ونسقتها مع قميص حريري باللون الأوف وايت مع جاكيت أنيق مزين بجيوب، ورافقت ياسمين حقيبة يدها المفضلة من Hermes مع هذه الإطلالة التي انتعلت معها حذاء مدبب مطبوع بورود حمراء.

ورافقت الأناقة ياسمين صبري كذلك خلال حضورها إحدى مباريات كأس العالم في قطر 2022، حيث نسقت بدلة بيضاء مكونة من تنورة ميدي ضيقة بشق خلفي، مع توب أبيض مطبوع بالورود الملونة ومزين بحواف من الدونتيل، ووضعت ياسمين الجاكيت الأنيق على كتفيها، ونسقت مع هذه الإطلالة كذلك حقيبة يدها الحمراء الكبيرة من Hermes وحذاء Louboutin المزين بنقشة ملونة بكعب عالي رفيع.

وفي ظهور آخر شاهدنا ياسمين متألقة في شوارع لندن بلوك خاطف مفعم بالأناقة والرقة من Dior، نسقته من تنورة ميدي عريضة باللون الأبيض مع بليزر أنيق مزين بحزام جلدي باللون الزهري الشاحب، وانتعلت حذاء مدبب بنفس اللون الذي زاد أناقتها رقة، وحملت ياسمين مع هذه الإطلالة حقيبة يد صغيرة من Dior.

وأطلت ياسمين صبري في العديد من المناسبات بفساتين رقيقة مطبوعة بالورود، حيث سحرتنا بظهورها الإعلامي الخاطف بفستان أسود مطبوع بورود ملونة، والذي تميز بياقة مربعة وقصة ضيقة أبرزت جمال قوامها.

كما تألقت النجمة ياسمين صبري كذلك بطقم أنثوي رقيق من توقيع Dolce and Gabbana باللون الأبيض المطبع بالنقشات الزرقاء، وتكون من تنورة ماكسي فضفاضة وتوب ضيق.

ياسمين صبري أطلت كذلك بفستان أبيض رقيق مطبع بورود ملونة، وتميز بتصميم ناعم بثنيات متدلية تلف الخصر مع كشكش عند الأطراف السفلية.

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