ملايين السعوديات والسعوديين يحتفلون بميلادهم غدا.. ما الرابط بينهم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يشهد غرة شهر رجب من كل عام، احتفال ملايين السعوديين والسعوديات بأعياد ميلادهم، بعد إصدار قرار ملكي بإثبات تاريخ ميلاد موحد لمجموعة من الأشخاص، وهم من لا يعرفون تاريخ ميلادهم تحديدًا لكنهم يعرفون العام الذي ولدوا فيه، لذلك قررت السعودية أن يكون بداية شهر رجب هو اليوم الذي يجمع هؤلاء الأشخاص، وتبدأ احتفالاتهم به من كل عام.

قصة توحيد أعياد الميلاد

تعود قصة توحيد أعياد ميلاد ملايين السعوديين إلى السبب الذي ذكرته الأحوال المدنية السعودية، بإن اعتماد أول شهر رجب تاريخ ميلاد لنحو نصف المواطنين السعوديين، هو عدم معرفة المواطنين المولودين منذ سنوات طويلة ليوم وشهر ميلادهم بشكل دقيق، ولكنهم يعرفون العام الذي ولدوا فيه، وبسبب أهمية الدقة في تواريخ الميلاد بسبب ارتباطها بعدد من الأحوال المدنية للشخص نفسه منها الخدمات العامة والتقاعد، أصدرت المملكة العربية السعودية أمرًا بإثبات تاريخ ميلاد جميع السعوديين ممن يجهلون تاريخ يوم وشهر ميلادهم الصحيح بمنتصف السنة الهجرية، حلاً لمشكلة كبيرة أرقت الكثيرين، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

احتفال السعوديين بأعياد ميلادهم مع بداية شهر رجب

يصادف الإثنين الأول من رجب الذي ينتظره ملايين المسلمين حول العالم لأهميته الدينية، احتفال شريحة كبيرة من السعوديين والسعوديات بأعياد ميلادهم، وهم الذين يحملون يوم وشهر ميلاد موحد، مع اختلاف سنة الميلاد، وهو التاريخ الذي وحدته المملكة السعودية بأمر ملكي لإثبات تاريخ ميلاد جميع المواطنين بمنتصف السنة الهجرية، الذي يصادف الأول من رجب لنفس العام الذي وًلد فيه الشخص، كما أكدت الأحوال المدنية، أنه في الوقت الراهن ومع التطور الإداري والتقني، أصبح تسجيل المواليد يتم بالساعة والدقيقة، إضافة إلى اليوم والشهر، ولم تعد هناك مشكلة في معرفة التواريخ المهمة في حياة المواطنين.