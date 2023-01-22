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لقطات أسرية لـ محمد شريف لاعب الأهلي.. كيف منعه «نهائي أفريقيا» من رؤية مولوده الأول؟

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

محمد شريف من مباراة القمة

بخطوات ثابتة وتركيز كبير أمام خصمه، عاد محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي للتألق مُجددًا أمام غريمه التقليدي الزمالك، ليهز شباكه مرتين، في القمة 125، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس، السبت، ضمن مباريات الجولة الـ14 من عمر الممتاز في نسخته الـ64.

عزز شريف تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 74 بعد هدف محمود عبدالمنعم كهربا، ثم أكد التقدم بالثالث بالدقيقة 90+ 3، وقتل بالهدفين محمد شريف أحلام نادي الزمالك، في العودة للمباراة.

محمد شريف لاعب الأهلي البار بذويه وناديه، فاللاعب يضع أسرته والنادي الأهلي في قمة أولوياته. 

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وخلال السطور التالية يرصد «هُن» لقطات جمعت محمد شريف مع أسرته، كما يلي:

على الرغم من كونه مشهورًا، إلا أنه ربما لم يحب الأضواء كثيرًا، إذ يحرص لاعب نادي الأهلي، على نشر عدد من الصور الخاصة التي تجمعه بزوجته وأسرته، لكن على فترات طويلة متباعدة، ففي مارس عام 2017، شارك اللاعب متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة جمعته بوالديه وشقيقه، خلال توديعهم في المطار قبيل سفرهم لأداء العمرة، وأرفق عليها تعليقا: «حياتي»، وكانت من اللقطات النادرة التي يظهر فيها اللاعب مع أسرته. 

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احتفال محمد شريف بزفافه

وخلال أكتوبر 2020، احتفل نجم النادي الأهلي بزفافه، داخل إحدى الفيلات الكبرى، بمدينة السادس من أكتوبر، ولكنه لم يستفض كثيرًا في نشر العديد من  اللقطات كنظيره من اللاعبين، إذ شارك متابعيه عبر موقع «انستجرام» مجموعة من صور جلسة التصوير التي جمعته بالعروس.

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اللاعب حضر ولادة أول أبنائه بالفيديو

لم يترك محمد شريف فرصة بالمباريات الكبيرة إلا واستغلها، ففي يوليو 2021، ترك أهم حدث له وهو إنجاب أول أبنائه من أجل مباراة نهائئ أفريقيا، أمام كايزر تشيفز، التي شهدت فوز الأحمر بثلاثية، كان الأول منها بأقدامه، وذلك على ملعب «محمد الخامس» في الدار البيضاء بالمغرب.

الجدير بالذكر أن الاستعدادات للمباراة داخل المعسكر، كانت خلال قدوم أول أبنائه «شريف محمد شريف»، وعلى الرغم أن اللاعب لم يشهد ولادة نجله، بسبب سفره مع الأهلي إلى المغرب، إلا أنه قرر حضور هذه اللحظة بالفيديو، وفقًا لما كشفه الدكتور حسن مصطفى جعفر، أستاذ النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بقصر العيني، الذي أجرى عملية الولادة لزوجة اللاعب لـ «هُن». 

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وعن اللحظات الصعبة التي مر بها اللاعب، قال الطبيب: «للأسف اللاعب معرفش يحضر بسبب تواجده في المغرب استعدادًا للنهائي، وكان حاضر بالفيديو كول عن طريق تطبيق الماسنجر»، مشيرًا إلى أن مباراة النهائي حينها كان لها تأثيرًا على مصير الرضيع فور ولادته: «الطفل كان المفروض يدخل الحضانة، لكن بذلنا قصارى جهدنا حتى لا يدخل الطفل الحضانة، لأن الموضوع كان هيقلق اللاعب جدًا، ويشتته وهو بيستعد للنهائي في المغرب».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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