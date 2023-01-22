15 «أ» عليكِ اتباعها في حياتك اليومية.. «لكل حرف إتيكيت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحرص بعض النساء على التعامل بشكل جيد وجذاب خلال الحياة اليومية، وتبحث دائمًا عن كيفية التصرف في المواقف الحياتية اليومية، كما والتفنن في التعامل مع المحيطين بهن بلياقة وذوق، وتطبيق فنون الإتيكيت والعناية بالمظهر، وهناك إتيكيت خاص بكل شيء في يومنا، ويجب أن تكون الفتيات ملمة به، لذلك يستعرض «هُن»، سلسلة يومية عن فنون الإتيكيت حسب حروف الأسماء من الألف إلى الياء، وذلك حسب كتاب المرأة وفن الإتيكيت للكاتبة مهجة زايد.

فنون الإتيكيت بحرف «الألف»

- أسماء

دربي ذاكرتك باستمرار على حفظ الأسماء.

عندما تنادي على أحد وأنتِ لا تتذكرين اسمه، من الممكن أن تسألينه عن اسمه وهذا لا يسبب لكِ حرجًا.

إشارات

- تجنبي الإشارة بيديكِ أو فعل حركات عنيفة من رأسك أو وجهك، في أثناء التحدث مع الآخرين، إذ تدل كثرة الإشارات على العجز عن التعبير الواضح، ومن الإتيكيت وضع يدك أمامك عند التحدث.

الاستماع

- عندما تستمعين لأي شيء حاولي أن تنصتي جيدًا.

الابتسامة

- لا تتكلفي في ابتسامتك، ولا تبتسمي إلا في الوقت المناسب، واحرصي على عدم السخرية من أحد.

أبناؤك

- لا تفضلي ابنًا على ابن، ولا عن أبناء الآخرين، ولابد أن تعدلي في معاملتك مع الآخرين ولا تقارني بين ابن وآخر.

الاحتكاك

- عندما تخرجي إلى الطريق ستجدين نفسك مضطرة للاحتكاك بألوان مختلفة من الناس في تصرفاتهم، ولابد أن تعدلي في أفعالك وتصرفاتك.

الاختيار

- اختيار الطعام، فإذا قُدم لكِ طبقًا من اللحوم أو الأسماك أو غيرها، فلا تبحثي عن القطعة التي تروق لكِ والتقطي القطعة التي أمامك، ولا تسرفي في المفاضلة والاختيار بين أنواع الطعام.

استماع الآراء

- إذا سمعتِ رأيًا يخالف رأيك فلا تقاطعين قائله، ولا تظهري الضجر والتأفف من آراء الآخرين وأيضًا لا تفرضي آراءك على الناس.

الاستطلاع

- حب الاستطلاع كثيرًا ما يستبد بكِ، وقد يصل إلى حد استراق السمع أو اختلاس النظر ما يجعل وجودك مكروهًا، فلابد أن تصرفين نظرك عن هذا.

استعارة الأشياء

- لا تعودي نفسك على استعارة الأشياء إلا للضرورة القصوى.

المساواة

- ساوي بين نفسك وبين الآخرين حتى لا تتولد الأحقاد وما ترتضيه لنفسك ارتضيه للأخريات.

الافتخار

- لا تتفاخري بأشياء لديكِ مثل حسبك ونسبك أو جمالك، وعندما يسألك أحدًا عن شيء لا تغالي في التحدث عنه.

الإهمال

- لا تهملي طلب أحد، وأيضًا لا تهملي بيتك واجعليه في قائمة أولوياتك.

الاعتذار

- تعودي على الاعتذار عن الأخطاء.

الأولويات

- عند وجودك في أي مكان، قدمي من هم أكبر سنًا منك عليكِ والمرضى سواء في الطريق أو على السلم أو الدخول والخروج.