طرق عمل رول الدجاج بالجبنة في المنزل.. «مذاق شهي ولذيذ»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحتوي الدجاج على نسبة عالية من البروتين، وخلطه مع المشروم والفلفل والجبنة، يضيف له طعمًا جيدًا، وتعد وصفة رول الدجاج رائعة خاصة عند تحضيرها بتتبيلة يمكنك عملها في المنزل بكل سهولة وسرعة، بالإضافة إلى أنها وصفة شهية يحبها الأطفال، لذلك نقدمها لكم من خلال «هُن» على طريقة الشيف عمرو إسماعيل، الذي قدمها على شاشة قناة «Cbc sofra»، وفيما يلي طريقة عمل رول الدجاج بالجبنة.

طريقة عمل رول الدجاج

المقادير:

بانيه. جبنة «أي نوع». بصلة متوسطة الحجم. ثمرة فلفل ألوان. مشروم. بيضة. ملعقة كبيرة بقسماط مطحون. ملعقة كبيرة زيت. فلفل أسود مطحون. بودرة بصل.

- طريقة تحضير رولات الدجاج بالخضار:

ضعي في بولة متوسطة الحجم، الدجاج والملح والفلفل والكاري. قلبي جيدًا حتى تختلط المكونات معًا، ثم ضيفي الجبنة. ضعي البيض والبقسماط على الدجاج المفروم وقلبي جيدًا. ضعي في مقلاة على نار متوسطة، البصل والفلفل الملون والمشروم. قلبي باستمرار حتى يصبح الخليط لينًا ويتغير لونه قليلًا. ادهني ورقة فويل بالقليل من الزيت، ثم افردي مزيج الدجاج المفروم والمشروم. ضعي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة.

طريقة أخرى لعمل رول الجبنة بالدجاج

المقادير:

صدور دجاج مفرومة. ربع كوب بقسماط. ملعقتين من الجبنة. بيضة. ثمرة فلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرة. ربع كوب مشروم. نصف ملعقة صغيرة بابريكا وثوم بودر. ثوم وبصل وبودر.

- طريقة التحضير: