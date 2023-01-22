أرخص دبلة في مصر عيار 21.. وتحذير عاجل من شعبة الذهب للعرسان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال محاولات تخفيف الأعباء على الشباب فيما يتعلق بأسعار الذهب مستمرة، إذ قررت بعض مصانع إنتاج المشغولات الذهبية، طرح «دبلة» بوزن 1 جرام، لتناسب احتياجات ذوي الدخول المنخفضة، وتيسيرًا على المقبلين على الزواج.

أرخص دبلة في مصر عيار 21

وفي هذا الصدد، أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، أنّ الأمر قد يُطرح من بعض منتجي المشغولات الذهبية، ولكن ستكون خفيفة للغاية، وفقًا لحديثه لـ«هُن».

وحول سعر الدبلة، قال إنّ سعرها سيكون بنفس سعر جرام الذهب وفقًا لتسجيله وقت البيع: «نفس سعر الجرام سواء عيار 18، أو21، و24 ولكن بالإضافة إلى ثمن المصنعية».

تحذير عاجل للعرائس: «الفضة أحسن»

وفي هذا الصدد، حذر المهندس نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، خلال حديثه لـ «هُن» من الشراء خاصة للمقبلين على الزواج، مؤكدًا إنه من غير المنطقي إن تكون الدبلة جرام واحد فقط: «إزاي هوزعها على قد الجرام الواحد لقطر الإصبع؟».

متابعًا: «هتكون خفيفة جدًا كأنها ورقة سيجارة، هتتكسر على باب المحل».

وحول مقارنتها بالدبلة الصيني أو الفضة، حذر أيضًا من الصيني، مؤكدًا أنه مجرد إكسسوار: «الفضة طبعًا أحسن منها».

أسعار الذهب اليوم

وعن سعر الذهب في تعاملات أمس السبت، المسائية، بلغ عيار 24 الأكثر نقاءً في محلات الصاغة، 2034 جنيهًا، وعيار 21 الأكثر مبيعًا، 1780 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 1526 جنيهًا، وعيار 14 النحاسي بسعر 1187 جنيهًا، وعيار 12 بسعر 1017 جنيهًا، والجنيه الذهب «8 جرامات عيار 21» بسعر 14240 جنيهًا، والأوقية بسعر 63266 جنيهًا.