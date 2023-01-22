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كيف تشعر بالسعادة في أقل من 10 دقائق؟.. إليك 4 نصائح

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الشعور بالسعادة - تعبيرية

الإحساس بالسعادة أمر يحرص على البحث عنه كل شخص، فهو من أهم الغايات التي يتمناها الإنسان خلال حياته، للتخلص من الضغوط السلبية والشعور بالقلق والتوتر، كثير من الناس من يعتقدون أن الوصول لهذا الشعور يتطلب توافر الأموال الطائلة أو الماديات بصورها المتباينة، لكن توصل مؤخرًا عدد من الباحثين من خلال دراسة علمية إلى أن تحقيق السعادة يرتبط بالعلاقات التي تنشأ بين الشخص وأصدقائه.

تفاصيل الدراسة العلمية 

ووفق ما ذكرت «العربية»، فإن مجموعة من العلماء بجامعة هارفارد الأمريكية، قد توصلوا إلى أن الشعور بالسعادة يرتبط بمدى العلاقات الاجتماعية التي ينجح الشخص في تكوينها مع المحيطين به، سواء من أفراد الأسرة أو أصدقاء بيئة العمل أو الدراسة وغيرهم.

وكشفت الدراسة أنه يمكن تحقيق الشعور بالسعادة في خلال دقائق معدودة، لا تتجاوز مدتها العشر دقائق من خلال اتباع بعض الخطوات.

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كيفية تحقيق السعادة في خطوات 

1- ينصح العلماء الأمريكيون بإجراء المكالمات الهاتفية مع الأصدقاء المقربين بشكل يومي، لمدة تصل إلى 8 دقائق على الأقل، وذلك للتمكن من تبادل أطراف الحديث، والتخفيف من الشعور بالضغوط النفسية ومشاعر القلق والتوتر.

2- التعرف على أصدقاء جدد، وتكوين علاقات صداقة إيجابية، من الأمور التي تخلق الشعور بالسعادة بشكل ملحوظ.

3- تكوين الصداقات داخل بيئة العمل من الخطوات المهمة أيضًا في تخفيف مشاعر الضغط والتوتر، خاصة وسط المجال المهني، مع خلق أجواء من الإيجابية ومشاركة الأفكار المختلفة.

4- إرسال رسالة شكر لشخص ما بشكل مفاجىء من الخطوات التي تساعد على إحساسك بالامتنان وتقدير الذات الإيجابي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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