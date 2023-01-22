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«يمنى» استغلت فترة كورونا وبدأت مشروع الحلي اليدوية بـ500 جنيه: «بكسب وأنا في البيت»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يمنى علي

من داخل منزلها، وخلال ذروة الموجة الأولى من الفيروس التاجي « 2020» قررت «يمنى علي» استغلال الوقت التي تقضيه بالمنزل لتدشين مشروعها، الذي بدأت نواته بـ500 جنيه فقط، مع دعم أصدقائها ومن حولها، حتى تحول لمشروع مُربح يساعدها على تكاليف الحياة.

بكالوريوس علوم فيزياء.. وبدأت بالخرز والأقفال 

على الرغم من حصولها على درجة البكالوريوس في علوم فيزياء، وعملها كمعلمة فيزياء إلا أن الزواج وإنجاب طفلين منعها من الاستمرار في ممارسة مهنة التدريس، لكنه لم يمنعها من شغفها تجاه العمل بوجه عام، لتقرر استغلال مواهبها في تصميم الحُلي اليدوية. 

كانت فترة كورونا هي المساحة الأفضل التي استغلتها «يمنى» لبدء مشروعها وفقًا لحديثها لـ «هُن»: «بدأت أعمل ديزاينز للإكسسوارات، وأجرب واشتغل، والفضل لأصحابي اللي شجعوني الفترة دي بالشراء، أو التسويق على الصفحات».

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بدأت بـ 500 جنيه بس

500 جنيه فقط كانت رأس مال السيدة التي قررت شراء بها بعض الخامات من الخرز والأقفال والسلاسل وبدء مشروعها: «جبت شوية خرز وأقفال وسلاسل كده أجرب بيهم ووقتها كنت لسه ببتدي، لكن حاليا وبعد ما الموضوع حقق صداه، بشتري في الطلبية الواحدة بـ3000 جنيه»

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رجعت لشغلي تاني مدرسة

عادت يمنى علي لعملها الأساسي لكنها لم تهمل مشروعها الخاص ومكسبها: «الحمد لله بشتغل وشغلي بيتعرف، وكله من البيت، والتسويق بقى أصحابي بيصوروا الشغل ويعرضوه عندهم في الصفحات وده ساعدني كتير». 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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