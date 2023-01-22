«دراسة»: النظام الغذائي الصحي للحامل يؤثر على مهارات الأطفال بعد الولادة

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت إحدى الدراسات الجديدة التي أجريت في جامعة توركو الفنلندية، أن النظام الغذائي الصحي للأم يرتبط بدعم النمو العصبي للطفل، إذا يتأثر الجهاز العصبي للجنين في بطنها بحالتها الصحية المرتبطة بالغذاء والأطعمة التي تتناولها، كما يمكن أن يكون للإصابة بداء السكري أثناء الحمل آثار سلبية على النمو العصبي للأطفال بعد عامين من الولادة، وفق موقع «Neuroscience News».

العلاقة بين غذاء الأم ومهارات الطفل

يتأثر الطفل بعد الولادة بعدة عوامل أهمها صحة الأم وأسلوب حياتها أثناء الحمل، إذ أنها من العوامل التي تؤثر على نموه العصبي، وبعد دراسة أُجريت على الأم والطفل بالتعاون مع مستشفى جامعة توركو، حول تأثير سكري الحمل والسمنة والنظام الغذائي أثناء الحمل على النمو العصبي للأطفال بعد ولادتهم بعامين، كانت نتيجة البحث أن هناك تطور للمهارات المعرفية واللغوية والحركية للأطفال يرتبط بالنظام الصحي للأم خلال فترة الحمل، بالإضافة إلى أنه تم تحديد سمنة الأمهات عن طريق تخطيط تحجم الهواء بالإزاحة air displacement plethysmography وسكري الحمل باختبار تحمل الجلوكوز من خلال الفم، كما تم تقييم المدخول الغذائي أثناء الحمل من خلال مؤشر جودة النظام الغذائي واستبيانات استهلاك الأسماك.

تأثير سكري الحمل على الجنين

قالت الباحثة، لوتا ساروس، في معهد الطب الحيوي في جامعة توركو:«كانت نتيجة الأبحاث هي أن النمو العصبي للأطفال كان في المتوسط، في المعدلات الطبيعية، كما أظهرت نتائج الأبحاث أن الأطفال البالغين من العمر عامين الذين تم تشخيص أمهاتهم بمرض سكري الحمل لديهم مهارات لغوية أضعف من الأطفال الذين لم يتم تشخيص إصابة أمهاتهم بمرض سكري الحمل، كما أن ارتفاع نسبة الدهون في جسم الأم مرتبط بضعف المهارات الإدراكية واللغوية والحركية لدى الأطفال».

فواكه مفيدة للحامل وصحة الجنين

يعتبر اليوسفي من الفواكه المفيدة للحامل وصحة الجنين لأنه مصدر جيد لفيتامين «ب»، ويعوض نقص حمض الفوليك عند النساء الحوامل حتى لا يؤدي إلى ولادة أطفال يعانون من نقص الوزن.

كما يحافظ اليوسفي على ضغط الدم للحامل ، ذلك لأنه من الفواكه الغنية بعنصر البوتاسيوم، الذي يساعد الجسم على إرسال الإشارات العصبية وتنظيم السوائل وتنظيم تقلصات العضلات، ويساعد في الحفاظ على ضغط الدم، وفقاً لموقع «healthline»

وفي حديث سابق لـ«هن»، ذكرت الدكتورة عاليا صلاح، استشاري التغذية العلاجية والسمنة ط، فوائد اليوسفي للحامل قائلة: «إن البرتقال واليوسفي من الفواكه المهمة جدًا في فترة الحمل خصوصًا الأخير لأنه غني بعنصر البوتاسيوم الذي يحافظ على ضغط الدم».