طرق عمل ماسكرا لتطويل الرموش.. «بخطوات سهلة حضريها في المنزل»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تطويل الرموش كثيرًا ما يشغل الفتيات، وذلك لحبهن في الرموش الطويلة والكثيفة، فهي من المتعارف عليها من علامات الجمال والصحة، إذ تعد الماسكرا لها دور كبير في تطويل الرموش، ولا تعرف الكثير من الفتيات أنه بإمكانها تحضيرها في المنزل بطرق صحية، فهي لا تساعد فقط على منح الرموش مظهرًا أكثر كثافة وطولًا فقط، بل من شأنها تعزيز صحة الرموش ومنعها من التساقط، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» طرق عمل ماسكرا لتطويل الرموش وتكثيفها بطرق طبيعية آمنة وفعالة بحسب موقع «healthline» الطبي.

طرق طبيعية لتطويل الرموش

الفازلين

- ضعي كمية صغيرة من الفازلين على الرموش قبل النوم واغسليها في الصباح.

- ضعيها على الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع.

الشاي الأخضر

- ضعي الشاي الأخضر البارد غير المحلى على الرموش باستخدام كرة قطنية يوميًا.

زيت الزيتون بالليمون

- ضعي كمية قليلة من زيت الزيتون مع أو بدون قشر الليمون المنقوع فيه على الرموش ليلاً قبل النوم واغسليه في الصباح.

الصبار

- ضعي كمية قليلة من جل الصبار على الرموش قبل النوم واغسليها في الصباح.

- دلكي الجفون برفق على طول خط الرموش.

طريقة عمل ماسكرا لتطويل الرموش وتكثيفها

طريقة عمل ماسكرا لتطويل الرموش بخطوات سهلة وبسيطة، لا تساعد فقط على تطويل رموشك فحسب، بل من شأنها تعزيز نموها وجعلها تبدو أكثر كثافة.

طريقة جل الصبار

المكونات:

- ملعقة صغيرة من جل الصبار.

- ربع ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير:

- حضري وعاء به ماء ساخن.

- ضعي داخل الوعاء جل الصبار.

- حركي جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتذوب بشكل تام.

- ضعيها في أنبوبة ماسكرا فارغة واستخدميها لرموشك.

طريقة زيت الزيتون

زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية الغنية بفيتامين E، ما يعزز من نمو الشعر.

المكونات:

- مقدار قليل من زيت الزيتون.

- مياة.

طريقة التحضير:

- اغمسي فرشاة الماسكرا بزيت الزيتون.

- مرريها على رموشك من الأسفل حتى الأعلى كي تتشرب جيدًا.

- كرري هذه الخطوة يوميًا لمدة شهر، وستحصلين على رموش طويلة وكثيفة.

خطوات وضع الماسكرا بشكل صحيح

بحسب ما نشر موقع «ستايل كريز» المتخصص في الموضة والأزياء.

- أثناء وضع الماسكرا تحققي مما إذا كانت أداة الوضع لديك بها أي سائل زائد لأن هذا السائل الزائد سوف يلتصق بالرموش ما يتسبب في حدوث تكتل.

- يجب إزالة أي سائل زائد على حافة الزجاجة بحيث تحتوي عصاك على طبقة تغطي تلك الرموش بشكل جميل ما يجعلك تبدين فاتنة.

- مشطي رموشك بالفرشاة بدءًا من الجذور إلى الأعلى مع تحريك العصا برفق من جانب إلى آخر.

- بحركة متعرجة طفيفة لإزالة التكتلات، قومي بحركة التعرج بعد وضع الماسكرا مباشرةً.

- من الضروري إزالة آثار لتكتل بسرعة وفعالية قبل أن تجف الماسكرا.

في اللحظة التي تدركين فيها أن الماسكرا قد تكتلت، امسحي رموشك بزاوية ستين درجة مع وضع السبابة بين الجفون.