استشاري تغذية يكشف عن طرق التخزين الصحيحة للمكرونة والبيض «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكثير من العادات الشائعة تتبعها ربات البيوت عند حفظ الطعام وتخزينه داخل المنزل، التي قد يأتي بعضها بأساليب خاطئة قد تكون سببًا في الإصابة بالأمراض أو الأزمات الصحية المختلفة، وعلى رأسها تخزين كل من المكرونة والأرز والبيض، كونهم من المواد الغذائية التي يتم تناولهم بصورة كبيرة.

نصائح مهمة عند تخزين الأطعمة

وكشف الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي»، عن بعض النصائح المهمة التي يجب الأخذ بها عند تخزين بعض الأطعمة داخل الثلاجة، خاصة المكرونة المسلوقة والأرز.

وقال «نزيه»، إنه يجب وضع تلك الأطعمة عند تخزينها داخل عبوات مصنعة إما من البلاستيك ذات الجودة العالية المضمونة، أو الاستانلس، أو الزجاج البايركس، لكن بشرط أن يتم حفظها لمدة 3 أيام كحد أقصى.

الطريقة الصحيحة لحفظ البيض

أما بشأن حفظ البيض، لفت «نزيه» إلى أنه يُفضل وضعه داخل أدراج الثلاجة وليست بابها، وحذر من عدم سلق البيض إلا قبيل سلقه بدقيقة واحدة، قائلًا: «البيضة مغلفة بغلاف غير مرئي احنا مبنشوفهوش، عشان كدا ماينفعش نغسلها إلا قبل السلق بدقيقة واحدة».