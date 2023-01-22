طرق عمل بيتزا البطاطس.. «سهلة ولذيذة حضريها لأولادك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحتار الأمهات في كيفية عمل البطاطس للأولاد والأسرة، إذ أن معظم الأولاد يذهبون إلى المطاعم لتناول البطاطس للاستمتاع بطعمها، بالإضافة إلى أن جميع أفراد الأسرة يشتهون البطاطس، فتتمنى السيدات لو يستطعن صنعها بطرق مختلفة في المنزل، ويسألن دائمًا عن طرق جديدة للبطاطس، لذلك نقدم لكن من خلال «هُن» طريقة بيتزا البطاطس على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها على شاشة قناة «Cbc sofra».

طريقة عمل بيتزا البطاطس

المكونات:

- نصف كيلو بطاطس مسلوقة مهروسة.

- جبنة رومي مبشورة.

- بقدونس.

- كوبان دقيق.

- بيضة.

- ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- ربع كوب سمنة.

- مياة للعجن.

- ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

- اخلطي الدقيق والخميرة والبيض والسمنة واللبن.

- أضيفي رشة ملح ورشة سكر.

- قلبي الخليط حتى الحصول على العجينة العجينة وتترك لتتخمر.

- اخلطي البطاطس المسلوقة المهروسة مع الجبنة والكمون والملح والفلفل الأسود.

- قطعي العجينة إلى كرات.

- افردي خليط البطاطس ويضاف على الوجه البقدونس المفروم.

- ادهني الأطراف بالسمنة وتطبق على الحشو وضعيها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

بيتزا البطاطس بالخضار

المقادير

- بطاطس مهروسة.

- فلفل ألوان مفروم.

- كوبان طماطم مفرومة.

- كوب ميكس زيتون مفروم.

- جبنة.

- كوب دقيق.

- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

- كوب زيت.

- كوب حليب.

- بيضة.

طريقة تحضير فطيرة البطاطس بالخضار

- ضعي البطاطس واللبن والدقيق واخلطيهم جيدًا.

- ضعي باقي المكونات والزيتون واخلطيهم جيدًا.

- ضعي الجبن والسمسم وحبة البركة على الوجه ثم ندخلها فرن ساخن حتى تمام النضج.

طريقة تحضير البطاطس

المقادير:

- بيض.

- بصل.

- فلفل أخضر.

- بصل أخضر.

- بقدونس.

- فصان ثوم.

طريقة التحضير:

- في مقلاة على نار متوسطة سخني الزيت.

- ضيفي البصل والفلفل والثوم، وقلبي المكونات حتى تذبل.

- ضيفي الملح والطماطم والفلفل الأسود في وعاء.

- اخفقي البيض والحليب، ثم ضيفي الخليط إلى مزيج الخضار.

- أضيفي البطاطس المسلوقة وضعي المزيج في مقلاة على النار.

- اتركيه حتى ينضج البيض وقدميه ساخنًا.