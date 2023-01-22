الامارات | منافسات قوية في بطولة جَمال الخيل العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حفلت فعاليات اليوم الثالث لبطولة الظفرة لجَمال الخيل العربية الأصيلة «للمرابط الخاصة» بنسختها الثالثة، التي انطلقت بكورنيش المغيرة بمنطقة الظفرة، بمنافسات قوية، وتقاسمت المرابط المختلفة ألقاب الأشواط التأهيلية.

وشهدت البطولة التي تقام برعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، مشاركة قياسية للخيول وصلت إلى 575 جواداً من أجود السلالات، تعود لنحو 323 مالكاً.

واشتملت منافسات اليوم الثالث للبطولة على أشواط فئات «الأمهار» عمر سنة، إضافة إلى شوط فئة «الأفراس» عمر سبع سنوات وما فوق، وتمكنت كل من الفرس «إم في إيه إمبريال ميست» والمهر «ع ج إريان» من تحقيق أعلى معدل خلال المنافسات. وجاء تفوق الفرس «إم في إيه إمبريال ميست» المملوكة إلى صالح علي عبدالرحمن الطنيجي، في افتتاح المنافسات بشوط «الأفراس» عمر سبع سنوات القسم «ج»، وحققت 92.90 نقطة. أما المهر «ع ج إريان» العائد إلى فضل عباس حسين الجمري، فقد جاء تفوقه بعد تصدره فئة «الأمهار» عمر سنة القسم «د»، وحقق أيضاً معدل 92.90 نقطة.

وأحرز المهر «نبراس الهواجر» لمحمد بطي علي العبدولي، المركز الأول في فئة «الأمهار» عمر سنة «أ»، ونال 92.00 نقطة، فيما ذهبت صدارة القسم «ب» إلى المهر «سيجار إس إس» إلى عمر راشد عبيد الجروان، وحقق 91.30 نقطة. وتصدر «أسد الباهية» لحمد مبارك عبيد المنصوري، القسم «ج»، محققاً 91.90 نقطة، بينما نال «العاهل» لمحمد سعيد سهيل المزروعي، صدارة القسم «هـ» برصيد 91.80 نقطة.

وتختتم البطولة اليوم، حيث تشمل فعاليات الختام تكملة الأشواط التأهيلية بالقسم «ج» لفئة «الفحول» عمر 4-6 سنوات، يليه فئة «الفحول» عمر سبع سنوات وما فوق، وهو أيضا على قسمين «أ وب»، ثم تبدأ بعد ذلك أشواط البطولات الست وهي: المهرات عمر سنة، والمهرات عمر 2-3 سنوات، والأمهار عمر سنة، والأمهار عمر 2-3 سنوات، الأفراس، وأخيراً الفحول.

• 575 جواداً من أجود السلالات تعود لنحو 323 مالكاً.