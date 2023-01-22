الامارات | 500 مطية تتنافس في تحديات «اللقايا» بالمرموم بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد ميدان المرموم، صباح أمس، إقامة تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، وذلك ضمن سباق الديوان العاشر الذي يقام بإشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، وتنافست أكثر من 500 مطية على مدار 25 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

ونجحت «غرايب»، المملوكة لمطر خلفان مطر محمد الشامسي، في انتزاع صدارة التحدي الرئيس للقايا البكار المحليات، مسجلةً توقيتاً قدره 7:34:4 دقائق.

بينما أهدت «مثيرة» شعار عتيق مطر حسن القبيسي قمة اللقايا البكار المهجنات في ثاني الأشواط، وذلك بتوقيت بلغ 7:31:6 دقائق.

وتألق شعار ناصر سيف سالم النيادي من خلال ثالث الأشواط للقايا الجعدان المحليات، حيث قدم «مزعل» بزمن قدره 7:32:2 دقائق.

وذهب ناموس اللقايا الجعدان المهجنات إلى شعار عمير علي عمير الكتبي بواسطة «وهاج»، الذي حصل على زمن بلغ 7:35:9 دقائق.

أما التوقيت الأفضل في جميع التحديات فقد كان من نصيب «شاهين»، ملك خميس خليفة خميس الخيلي، صاحب الصدارة في تحدي اللقايا الجعدان المهجنات للإنتاج في الشوط الـ21 بزمن قدره 7:28:9 دقائق.

• 7:34:4 دقائق احتاجتها «غرايب» لانتزاع صدارة التحدي.