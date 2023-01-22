الامارات | إيلون ماسك: لايزال لدينا 2300 موظف في «تويتر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال إيلون ماسك في تغريدة، أمس، إن شركة تويتر لايزال لديها نحو 2300 موظف عامل. وكانت قناة «سي.إن.بي.سي» قد ذكرت الجمعة أن عدد العاملين بنظام الدوام الكامل في «تويتر» انخفض إلى نحو 1300 موظف عامل، بينهم ما يقترب من 550 يحملون مُسمّى «مهندس». ونقلت القناة عن سجلات داخلية أن نحو 75 من موظفي الشركة في إجازة، بينهم نحو 40 مهندساً.

وكتب الملياردير ماسك في تغريدته «المعلومة غير صحيحة. هناك نحو 2300 موظف عامل حالياً في (تويتر)». وأضاف ماسك «هناك مئات آخرون من الموظفين يعملون في قسم الثقة والأمان، إلى جانب آلاف عدة من المتعاقدين». واستحوذ ماسك على «تويتر» في أكتوبر، وسرعان ما مضى في إجراء عدد من التغييرات، كما سرّح نحو 50% من الموظفين.