الامارات | أزياء مكسيكية في صحراء دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء عربية صحراوية قدمت المصممة السورية - المكسيكية دانييلا كساب، مجموعتها الخاصة بشتاء 2023، والتي طغى عليها استخدامها للجلد بألوان متعددة وبقصات خارجة عن المألوف.

حملت المجموعة التصاميم التي تدخل في خانة ملابس الحياة اليومية، حيث جمعت بين السراويل الجلدية والقمصان التي تحمل ملامح من موضة سبعينات القرن الماضي، ونجدها بارزة في الشرّابات الجذابة، والمسامير التي تضيفها على تطريزات القمصان. كما تجمع كساب في مجموعتها بين ما تحمله من ثقافة عربية، وإيماءات من الثقافة المكسيكية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في بعض القصات، او حتى الإكسسوارات والأحذية التي تنسقها مع الملابس الجلدية المفعمة بالقوة.