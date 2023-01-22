الامارات | Newby Teas.. علبة شاي رومانسية في رأس السنة الصينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 يناير 2023

أعلنت Newby Teas، علامة الشاي الفاخرة التي تتخذ من لندن مقراً لها، عن إطلاق علبة شاي رومانسية مميزة احتفالاً برأس السنة الصينية 2023، الذي يصادف اليوم 22 يناير، ويحمل اسم «عام الأرنب». وتحوي العلبة الجديدة خلطة شاي نادرة تحتفي بهذه الفترة المميزة من العام.

ويرمز الأرنب في تقويم الأبراج الصينية إلى المحبة والجمال والألفة، كما يعتبر الأكثر حظاً بين الأبراج الـ12. وتُعرف فترة رأس السنة الصينية باسم مهرجان الربيع، الذي يزخر بالمحبة والتقارب الاجتماعي، ويحتفل به مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وتحتوي خلطة رومانس الفاخرة على أندر أنواع الشاي الأبيض والأخضر، والتي تتوافر بكمية محدودة، لتعكس مدى فخامة ثقافة الشاي العريقة التي تترافق دوماً مع احتفالات رأس السنة الصينية. وتستورد العلامة مكونات هذه الخلطة من حدائق شاي خاصة توجد في أعالي الجبال، حيث يتم انتقاء أوراق الشاي وقطفها بعناية فائقة، وفي ظروف مثالية تضمن الحفاظ على نكهة الشاي الفريدة والمنعشة.

وتقدم العلامة خلطة الشاي المميزة في علبة زرقاء مرصّعة بالكريستال، وتتزيّن برسومات رومانسية رائعة للأرانب تحت نجوم سماء الليل.