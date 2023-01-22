الامارات | «برانش نايشن».. رحلة في «دول الكومنولث»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 يناير 2023

يصطحب «برانش نايشن» Brunch Nation في مطعم «ذا كروفت» الضيوف في رحلة من الأطايب عبر «دول الكومنولث» كل ليلة جمعة. ويستمدّ «البرانش» الوحي من مختلف ثقافات دول رابطة الكومنولث، ويخاطب الحواس الخمس بما لذّ وطاب من المأكولات. وتبدأ رحلة الضيوف في أستراليا، مع تشكيلة من المقبلات الباردة، مثل: الشمندر والبروكلي وسلطة السلمون المدخّن، قبل الانتقال إلى آسيا وتناول فطائر الديم سوم الصينية، والبط المشوي مع صلصة صينية والنودلز مع صلصة صينية. ولا ينتهي المشوار هنا، بل ينتظر الضيوف محطة مميّزة مستوحاة من الهند تشمل تشكيلة من أطباق الكاري والكباب، مثل: طبق الدجاج بالزبدة أو بهونا غوشت أو طبق كاداي بانير. أما المحطة الأخيرة فهي في بريطانيا، حيث يتسنى للضيوف تناول الأطباق الإنجليزية المحبوبة، مثل: السمك المقلي مع البطاطا المقلية ولحم الضأن التقليدي المشوي والدجاج المشوي. وختام «البرانش» مسك مع تشكيلة من الحلويات التقليدية من «دول الكومنويلث».