ياسمين غيث تكشف عن مرض خطير بعد تعافيها من سرطان الثدي: «عاوزة أعيش مع ابني بسلام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت الفنانة ومحاربة السرطان ياسمين غيث، مُجددًا لتكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية، وتفاصيل لحظاتها المريرة التي تعيشها مع المرض، الذي استوطن جسدها منذ سنوات، لتظل تعاني من سرطان الثدي، الذي تحول لمنحة بعدما تعافت منه وبدأت تنقل تجربتها للمحاربات، قبل أن تكشف عن تطورات أكثر خطورة بمنطقة أخرى.

ياسمين غيث تكشف عن إصابتها بمرض مناعي

واليوم، عادت الفنانة ياسمين غيث مُجددًا، تتحدث عن وعكة صحية جديدة، وإصابتها بعُقَيدات الغدة الدرقية، ومرض آخر مناعي، يتطلب عمليات جراحية خطيرة، من خلال خاصية القصص المصورة «ستوري» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ودونت «غيث»: «إديتكم إجازة مني اهو، ادعولي بقى والنبي كتير، علشان لما عملت فحص شامل وانا في المستشفى من شهرين على جسمي، اكتشفوا إن عندي غدة حواليها mass حجمه 8 سم، ومش فاهمين دي ايه، والحمد لله حميدة، لكن كبيرة وفي القفص الصدري، وممكن تعمل مشاكل في التنفس، غير أن الغدة الدرقية حجمها كبير، وفيها مرض مناعي».

وتابعت وهي تسرد تفاصيل الوعكة الصحية: «توصلوا إن لازم عملية كبيرة زي القلب المفتوح، غير عملية لإزالة الغدة الدرقية ودي جراحة عامة مع جراحة الصدر».

حلم وحيد تتمناه ياسمين غيث، مختتمة حديثها: «الحمد لله على كل حال، دعواتكم، عاوزة أعيش مع ابني وعيلتي في صحة وسلام».

جدير بالذكر أن ياسمين غيث، كشفت من قبل، أنها تحرص بعد كل زيارة لإجراء الفحوصات الدورية للاطمئنان على عدم عودة السرطان من جديد، ترديد الكثير من الجمل المحفزة والمطمئنة، من بينها: «بقول بالظبط، بسم الله المعافي، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف حمد وشكر ليك يا رب، أنا واثقة يا رب أني بفضل أعيد في الجمل دي وأنا حرفيا بترعش وألف حمد شكر ربنا بيسترها معايا وبيفرحني أني لسه معنديش سرطان، عمر الزيارة دي ما بتكون أسهل، وأنا مش معترضه، بالعكس، ده أنا ببقي عايزة أسجد لربنا والله سجدة شكر إني ألف حمد و شكر، بقيت بروح علشان أعمل فحص مش علشان أخد كيماوي».