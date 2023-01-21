طريقة عمل البسيسة بالدقيق الذرة.. «مكوناتها موجودة في كل بيت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد طريقة عمل البسيسة بالدقيق الذرة، واحدة من الطرق لمميزة التي تبحث عنها ربات المنازل لتحضير أشهى أنواع المخبوزات والحلوى الخفيفة في المنزل، على طاولة الطعام بالإفطار أو العشاء بجانب الشاي أو العصائر الطبيعية.

طريقة عمل البسيسة بالدقيق الذرة

ويقدم «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل البسيسة بالدقيق الذرة، وفقًا لخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل البسيسة بالدقيق الذرة

2 كوب دقيق ذرة

كوب دقيق أبيض

رشة ملح

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كوب لبن

كوب سكر

ثلاثة أرباع كوب زيت

2 ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة صغيرة فانيليا

4 بيضات

فستق مجروش

طريقة عمل البسيسة بالدقيق الذرة

- في الخطوة الأولى، احضري وعاء، واخلطي فيه الدقيق الأبيض مع دقيق الذرة والبيكنج بودر والملح.

- على الجانب الآخر، وبالخلاط أو الكبة، اخفقي البيض جيدًا ثم ضيفي إليه السكر والفانيليا والزيت والزبدة، ويمكن استبدال الزبدة حال عدم توافرها بوضع كوب من الزيت بدلا من كوب إلا ربع.

- ضيفي خليط الدقيق تدريجيًا مع الخفق ثم ضيفي اللبن تدريجيا حتى تتجانس المكونات.

- احضري صينية مدهونة بالزبدة مع رشة دقيق.

- ضعي الخليط في الصينية المدهونة بالسمن والمرشوشة بالدقيق.

- ادخلي الصينية في فرن متوسط الحرارة وذلك لمدة نصف ساعة حتى تنضج.

- في النهاية اخرجي صينية البسيسة واتركيها تبرد ثم تقدم باردة مزينة بالفستق المجروش.