ألوان غير مناسبة للملابسك تجعلكِ تبدو كبيراً في السن

الملابس جزء أساسي من مظهرك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعمر، قد تشير البشرة المتوهجة والتصميم العصري والشكل الخالي من العيوب إلى أسلوب الفتاة الصغيرة، لكن الملابس الفضفاضة والأنماط القديمة أو ألوان غير مناسبة للملابس تضيف بصرياً بضع سنوات في أفضل الحالات، إذا كنتِ تريدين أن تبدي أصغر سناً أو تبحثين فقط عن عمرك، فيجب أن يكون تحسين خزانة الملابس هو الخطوة الأولى، ستخبرك هنا عن هذه الألوان التي تجعل المرأة تبدو أصغر سناً وأيها تجعلك تبدو كبيراً في السن، حتى تعرفي كيف تبدو دائماً رائعاً.

ألوان الملابس المختارة بشكل صحيح لا تقل عن التصميم نفسه، يمكن أن تخفي الألوان عيوب الشكل وتتناسق جيداً مع لون عينيك وشعرك ولون الماكياج، بل وتجدد شبابك

ومع ذلك، فإن عدداً من الألوان لها تأثير معاكس، فهي يمكن أن تدمر حتى المظهر الأنذق وتجعلكِ بصرياً أكبر سناً ببضع سنوات، نخبرك بالألوان المحددة التي تناسب أي عمر.



اللون البني الغامق

يضيف اللون البني الداكن حقاً سنوات للفتيات الصغيرات، خاصةً إذا كان مظهراً كلياً بلون واحد، إذا كنت تحبين هذا اللون استخدميه بالتفصيل، لن تفسد الحقيبة أو الأحذية أو الوشاح البني الداكن أي مظهر وإذا كنتِ لا تزالي ترغبين في تنسيق مظهر أحادي اللون باللون البني، فابحثِ عن الظلال الفاتحة مثل شوكولاتة الحليب، الجملي الكراميل، إلخ.



اللون الزيتوني

هذا الظل أيضاً يكبر العمر ويؤكد على عيوب البشرة، الشحوب والتعب والكدمات تحت العينين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعطي ملابس باللون الزيتوني حول الوجه صبغة خضراء، خاصة أن كل هذه الآثار السلبية ملحوظة على البشرة الفاتحة والرقيقة بشكل طبيعي، هل هناك طريقة لارتداء اللون الزيتوني ولا تبدين أكبر من 5 سنوات؟ نعم، خففي الظل بأشياء أخف وزنا وإكسسوارات براقة، أو اختاري اللون الأخضر الفاتح والنعناع كبديل للزيتوني.

البنفسجي

ارتداء اللون الأرجواني الداكن سيجعلكِ تبدين كئيبة ومريضة وأكبر سناً، بكثير من سنوات عمرك، للتغلب على هذه المشاكل اختاري ظلال ألوان أفتح بالقرب من الوجه والأشياء الأرجوانية، على العكس من ذلك، رتديها بعيداً عن وجهك قدر الإمكان.



بورغوندي

ألوان البورغوندي الشديدة تقتل ببساطة الشباب والنضارة، حتى المظهر العنابي العادي يمكنه إضافة 5 سنوات على الأقل، من الأفضل استبداله باللون الوردي المغبر أو تركه كأحد الخيارات السفلية.

ما هي الألوان التي ستجعلكِ تبدين أصغر سناً؟

على عكس الظلال ذات التأثير السلبي، كل شيء هنا أكثر فردية ويعتمد على كل نوع محدد من المظهر ومع ذلك، يحدد المصممون عدداً من الألوان "المنعشة" التي يمكنك تجربتها: الوردي الباستيل والأزرق الغني والبيج والأبيض والفيروز والأزرق السماوي والفوشية.

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