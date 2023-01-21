خطوات بسيطة لصنع أحمر الشفاه في المنزل بكل الدرجات.. «وفري فلوسك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

هل أنتِ مهتمة بتعلم كيفية طريقة لصنع أحمر الشفاه في المنزل؟ إنها طريقة غير مكلفة نسبيًا تسمح لك بزيادة مجموعتك من ألوان الشفاه، كما إنها لا تحتوي على مكونات يمكن أن تجفف شفتيك، وهذا هو السبب في ضرورة اتباع روتين كامل للعناية بالشفاه.

يمكنك محاولة صنع أحمر شفاه منزلي الصنع، بعيدًا عن المواد الكيميائية والرصاص والمنتجات منخفضة الجودة الموجودة في بعض الأنواع والتي تسبب سواد الشفاه، وتغير لونها وجفافها، لذلك، إما أن تشتري منتجًا ذا جودة عالية أو تصنعه بنفسك باستخدام المكونات الموجودة حولك.

دليل خطوة بخطوة لعمل أحمر الشفاه في المنزل

وإليكِ خطوات عمل أحمر الشفاه طبيعيًا في المنزل بدون تكاليف، وفقًا للموقع الهندي boldsky.

1. المكونات

إليكِ المكونات الأساسية المطلوبة لصنع أحمر الشفاه الطبيعي هي كما يلي:

- الزبدة (يمكنك استخدام زبدة الشيا أو اللوز أو المانجو أو الأفوكادو).

- ملعقة صغيرة من شمع العسل أو حبيبات شمع العسل.

- ملعقة صغيرة من الزيت (اللوز والجوجوبا وزيت الزيتون البكر الممتاز).

- وعاء مناسب للميكروويف.

- أنابيب أحمر شفاه.

2- خطوة الدمج للحصول على الألوان

الحصول على بعض الألوان يمكنك الاعتماد على منتجات من داخل مطبخك تساعدك في تصنيع ودمج ألوان جديدة، فيمكنك الحصول على اللون الوردي بمساعدة مسحوق الشمندر أو رقائق الشمندر المطحونة.

أما اللون البني فإن مسحوق القرفة سيفي بالغرض، والظل البني الداكن والعميق: يمكن الحصول عليه من مسحوق الكاكاو اللذيذ.

وحول ألوان النحاس فيمكن اللجوء لعُشب الكركم.

3. امزج كل شيء

امزجي جميع المكونات، باستثناء الألوان، في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.

سخني هذا الخليط في الميكروويف لمدة 30 ثانية.

تحقق إذا كانت المكونات قد ذابت أم لا، فبمجرد ذوبان جميع المكونات، اخرجي الوعاء من الميكروويف وحركي الخليط بشكل صحيح.

بمجرد خلط المكونات جيدًا، يمكنك اختيار لونك وإضافة 1/4 إلى 1/8 ملعقة صغيرة إلى الخليط، اعتمادًا على درجة كثافة الظل التي تريدها.

كرري هذه العملية عدة مرات حتى الحصول على اللون المطلوب.

4. الخطوة الأخيرة

يجب تبريد الخليط قبل صبه في إناء أو الأنبوب الفارغ، واتركي أحمر الشفاه طوال الليل مع التأكد من أن الغطاء محكم بشكل صحيح.

في صباح اليوم التالي، يمكنك الحصول على أحمر شفاه طبيعي مصنوع منزليًا بالكامل.