علاج صداع الجيوب الأنفية.. «اتبعي شرب الماء والأعشاب»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الصداع هو ألم شديد يحدث في الرأس، وتتعدد أنواع الصداع بحسب الحالة المرضية للشخص، فهو مرض شائع يصيب الكبار والصغار، ومن الممكن أن ينتج عن أي مكون في الرأس بسبب الالتهابات الشديدة، ومع انخفاض درجات الحرارة، وتقلب الطقس بين حين وآخر، يصاب الأشخاص بالبرد الذي يسبب الجيوب الأنفية وقد يشتد الصداع لهذا السبب، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» علاج صداع الجيوب الأنفية.

وفي هذا الصدد، قال محمد سمير الملا، استشاري المخ والأعصاب، في حوار سابق، لـ«هُن»، إن الصداع يصاب به الجميع، وتتعدد أنواعه والأشد ألمًا هو الصداع الناتج عن اضطرابات المخ والأوعية المخية، كما يوجد صداع ناتج عن الجيوب الأنفية، يسبب ألمًا شديدًا ويصاحبه الدموع والاحتقان والإفرازات الأنفية ويأخذ نصف الوجه أو الوجه كاملًا، كما يسبب وجع الرأس من الأمام.

أسباب الجيوب الأنفية

وقال الدكتور أشرف رجب، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب القصر العيني، خلال لقاء له في برنامج «الحكيم في بيتك» على قناة «cbc»، إن أنواع الالتهابات الحادة المزمنة للجيوب الأنفية تحدث بسبب نوبة إنفلونزا شديدة أحدثت ميكروبات في الغشاء المبطن داخل الجيوب الأنفية، والصداع المميز للجيوب الأنفية له أعراض، وهي كالتالي:

- سيلان الأنف.

- الشعور بامتلاء الأذنين.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- التورم الشديد في الوجه.

- زيادة الألم ووجود إفرازات أنفية.

- ألم في الفك العلوي

- انسداد الأنف.

- التهاب في الحلق.

- انتفاخ حول العينين أو في الخدين أو في الأنف أو في الجبهة.

- صعوبة الشم والتذوق.

- الشعور بألم أو ضغط في الأذنين.

- الشعور بألم في الفك العلوي أو في الأسنان.

- الشعور بتعب عام أو اضطراب.

- صعوبة التنفس بسبب انسداد الأنف.

- إحمرار في الأنف أو الخدين أو الجُفون.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- انسداد الأذن.

- والصداع الشديد.

علاج صداع الجيوب الأنفية

وأضاف أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب القصر العيني، أن علاج صداع الجيوب الأنفية، يهدف إلى تخفيف أعراض الجيوب الأنفية وعلاج العدوى، ويكون ذلك من خلال تناول أدوية علاج صداع الجيوب الأنفية، والمضادات الحيوية التي ينصح بها الطبيب لعلاج العدوى البكتيرية، بالإضافة إلى الأعشاب التي تساعد في تخفيف الآلام، وتهدئة أعراض الجيوب الأنفية المزمن، بالإضافة إلى شرب الماء السائل واستنشاق بخار نظيف.

علاج الجيوب الأنفية بالأعشاب

أعشاب لعلاج الجيوب الأنفية بحسب موقع «الكونسلتو الطبي»:

النعناع

إذ يتميز النعناع المغلي باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، مما يساعد تناوله على تقليل التهاب الجيوب الأنفية.

الينسون

من أكثر المشروبات التي تحتوي على عناصر غذائية متعددة بما في ذلك مضادات الالتهاب والبيكتريا.