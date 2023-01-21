معلومات عن أماني محمد بطلة منيا القمح.. رمت نفسها في المياه وأنقذت 4 أطفال وسيدتين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بشجاعة بالغة، ومشاعر إنسانية تغلبت على العقل والمنطق، ضربت شابة عشرينية تدعى أماني محمد من محافظة الشرقية مثالا للشهامة والرحمة، بعدما قررت التضحية بروحها التي كادت أن تفقدها لتقرر إلقاء نفسها بالمياه لإنقاذ 4 أطفال وسيدتين من الموت المحقق، جراء غرق سيارة كانوا يستقلونها، بشكل منفرد دون مساعدة من أحد، ودون انتظار مكافأة، مؤكد أن ما فعلته لوجه الله.

من هي أماني محمد فتاة منيا القمح؟

وعلى الفور بدأ البحث عن البطلة، فتاة الشرقية صاحبة العمل البطولي، لمعرفة هويتها، ويرصد «هُن» في السطور التالية معلومات عنها بحسب حديها لـ «الوطن».

معلومات عن أماني محمد نبيل «فتاة الشرقية»

تدعى أماني محمد نبيل.

تبلغ من العمر 28 عاما.

سيدة متزوجة، من قرية ميت سهيل داخل محافظة الشرقية.

تفاجأت بالحادث أثناء استقلالها «توكتوك» لتتفاجئ إن الجميع يوثقون الواقعة بالتصوير دون محاولة لمساعدتها.

ألقت بنفسها في مياه ترعة أسفل كوبري أبو طبل بمدينة منيا القمح في الشرقية لتنقذ 4 أطفال وسيدتين من الموت.

حملت قطعة من الحديد، واتجهت اتجاه المياه، لكسر السيارة وإنقاذ الضحايا.

كادت «دوامة» المياه تغرق الشابة، لكنها لم تتوقف: «حتى لو أنا مُت المهم إني أنقذتهم وأني عملت اللي عليا».

قامت بعمل الإسعافات الأولية لهم، ثم رافقت الضحايا الست، إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.

رفضت مبلغ مالي من والد الأطفال.

وجهت لها مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة رسالة شكر.