توقعات مولود برج الأسد من السبت 21 كانون الثاني إلى السبت 28 كانون الثاني 2023

مهنياً: يساعدك المناخ الفلكي في بداية الاسبوع على تحقيق بعض الامال وعلى تخطي الثغرات او الخلافات التي قد تطرأ في هذه المرحلة تحت تاثيرات الكواكب المعاكسة من الدلو الشمس الزهرة وزحل فتعالج المشاكل بطريقة سحرية مع وجود القمر في الجدي يوم السبت الذي يشكل علامة فارقة في حياتك المهنية والاجتماعية والعائلية ما يعني ان ابواب النجاح مفتوحة امامك لكن سوف يصعب عليك التعامل مع بعض المهل او المفاجآت التي قد تطرأ في مجالك المهني

عاطفياً: وجود الزهرة في الدلو لا يناسبك بل يحمل اليك اجواء دقيقة تهدد ببعض التوتر ما يجعلك تتعرض الى النزاعات والجدال وسؤ التفاهم من الضروري التخطيط بهدؤ وان تصبر قليلا للعازب, يتحدث هذا الاسبوع عن صداقة هشة او علاقة غير ناجحة ما يجعل الخلافات العائلية والعاطفية تشتد من الضروري عدم فرض وجهة نظرك حتى ولو كنت على حق