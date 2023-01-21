توقعات مولود برج السرطان من السبت 21 كانون الثاني إلى السبت 28 كانون الثاني 2023

مهنياً: انه اسبوع التغيير والانقلابات الايجابية والمفاجآت السعيدة في حياتك من ناحية ثانية يتحدث عن اوضاع مالية جديدة او طارئة كما يولد ظروفا متأرجحة بين السلبية والايجابية لذلك يجب ان تنهي الاعمال المهمة وان تكون حاضر لكل شاردة وكل التفاصيل خاصة يوم السبت تحت تاثير القمر من برج الجدي المواجه لبرجك الذي يسبب لك التعب ويحمل معه الطاقة الجارفة والنوايا الجارفة التي قد تسبب في خلاف او اشكال

عاطفياً: يعدك كوكب الحب من برج الدلو بفترة عاطفية جيدة فتتصالح مع الشريك اذا كنت على خلاف وتتوافق معه على مشاريع جديدة تستعيد الهناء والمناخ الجميل وتتلقى مفاجأة مفرحة للعازب, تعشق المشاعر المتينة والعميقة فتراهن على الحب والعشق وتكون امام مرحلة جديدة ترى خلالها الامور بوضوح