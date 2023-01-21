توقعات مولود برج الجوزاء من السبت 21 كانون الثاني إلى السبت 28 كانون الثاني 2023

مهنياً: اسبوع حافل بالاحداث التي تهمك جدا والعنوان الرئيسي هو نقلة نوعية مساعدات فلكية تتمتع بروح رياضية وتفاؤل وحماسة فترة مميزة من الارتياح والانفراجات مع وجود القمر في برج الجدي يوم السبت ما يعني يوم ناجح يجعلك تتقدم بجرأة وبخطوات كبيرة وثقة بالنفس تشعر بحماس كبير جدا وباستعداد للمواجهة والقتال اذا استدعى الامر كذلك سيكون بانتظارك يومي الاحد والاثنين مفاجآت سعيدة وناجحة مع انتقال القمر الى برج الدلو

عاطفيا: يكون العشق عنوان هذا الاسبوع حيث تبدأ دورة جديدة من العلاقات الحميمية مدعوما من كوكب الحب من الدلو فتكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وستكون بالأغلب سعيدًا وممتنًّا للعازب ترتفع فرص التقارب وقد تفكر بالارتباط ان هذه الفترة تحمل عنوانا هو الزواج