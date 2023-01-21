القاهرة - لايف ستايل
مهنيا: تطل على اسبوع متطلب المزاج ملفت بالحركة الفلكية الصعبة ما يجعلك تحارب على جبهات عدة مع وجود الكواكب في معاكسة برجك من الدلو الشمس الزهرة وزحل لكن بالرغم من كل هذه التحديات سوف تكون بداية اسبوع جيدة نشيطة وحافلة بالربح والفرص الحلوة مع وجود القمر في الجدي يوم السبت في موقع داعم للاحتفالات والمصالحات للتعارف وتقوية الروابط مع المسؤولين ومع الاهل تتبدل الاوضاع مع انتقال القمر الى الدلو
عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في مواجهة برجك من الدلو الذي يحمل معه عصبية وتوتر وتسرع يتوجب عليك تسهيل الامور واستدراك المواقف الصعبة والإسراع الى المعالجة وتلطيف الاجواء كن متحفظا جدا حاول ان تراجع حساباتك وتاكد من كل التفاصيل للعازب من الممكن ان تكون الصدامات في الاراء مربكة ومشوشة كن اكثر تسامحا وتعاطفاً وتفهماً
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الثور من السبت 21 كانون الثاني إلى السبت 28 كانون الثاني 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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