توقعات مولود برج الحوت من السبت 21 كانون الثاني إلى السبت 28 كانون الثاني 2023



مهنياً: تشعر في بداية هذا الاسبوع البطيء والهادئ ان رياح التغيير تعصف في حياتك بحيث تطرأ بعض التعقيدات ويصعب عليك التفاهم مع المحيط فلا تستطيع التقدم او ان تحقق فرق كبير عليك ان تركز وتعطي افضل ما لديك من كفاءات وقدرة على العمل كي تنجح البداية مع يوم السبت مع تواجد القمر في الجدي ما يسبب لك التعب والركض في كل الاتجاهات والمسؤوليات والمسآلات والمنافسات مع الاخصام او مع شخص اعلى منك سلطة

عاطفيّاً: تميل هذا الاسبوع الى الاستقرار فتحافظ على من تحب وتحاول حماية عواطفك من التدخلات الخارجية تعيش اجواء دافئة تقرب المسافات بين القلوب مع وجود الزهرة في برج الدلو الذي يتحدّث عن عشق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه، اينما حللت. للعازب تحمل اليك هذه الفترة حدثا سارا يفتح امامك الابواب لتسهيل لقاء تحلم به