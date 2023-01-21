من هي بريانكا شوبرا؟.. عانت التنمر لاستعانتها بأم بديلة وردت برسالة مؤثرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسرار وكواليس من حياتها الخاصة، كشفت عنها نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا، التي جاء البعض منها صادمًا لمحبيها ومتابعيها في مختلف أنحاء العالم، خاصة بعد حديثها عن معاناتها من هجوم بعض المتنمرين عليها، لاستعانتها بأم بديلة لإنجاب طفلتها.

رسالة بريانكا شوبرا للمتنمرين

قالت بريانكا شوبرا، في تصريحات لمجلة «فوج» العالمية، إنها كانت تعاني من مضاعفات صحية، موجهة رسالة لمن يحاولون مهاجمتها، مفادها: «أنتم لا تعرفونني، ولا تعرفون ما مررت به، لأنني لا أرغب في مشاركتكم تاريخي الطبي، أو إظهار طفلتي للعلن، ولا يمنحكم هذا التدخل في حياتي، مهما بلغت الأسباب».

وعقب تلك التصريحات، سرعان ما تصدرت النجمة الهندية محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك نستعرض أبرز المعلومات عنها، وفق الموسوعة البريطانية للمعرفة «britannica».

من هي بريانكا شوبرا؟

- بريانكا شوبرا، من مواليد مدينة جهار خاند الهندية، عام 1982، أي تبلغ من العمر 40 عامًا.

- هي ممثلة وعارضة أزياء ومغنية هندية، ارتقت إلى النجومية العالمية، بعد تتويجها ملكة جمال العالم في عام 2000.

- كان والداها طبيبان يخدمان في القوات المسلحة بالهند، وكانت الأسرة تتنقل كثيرًا طوال طفولتها.

- في زيارة لأسرتها بالولايات المتحدة عام 1995، قررت «شوبرا» البقاء مع خالتها، والذهاب إلى المدرسة هناك.

- في العام التالي، ذهبت للعيش مع عمها في مدينة نيويورك.

- عندما عادت إلى الهند في عام 1998، بدأت في التحضير للحصول على شهادة في هندسة الطيران.

- فازت بلقب ملكة جمال الهند عام 2000.

- كان فوزها بلقب ملكة جمال الهند، بوابتها لدخول عالم الفن، إلى أن أصبحت واحدة من نجمات بوليوود.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نحو 85 مليون شخص.