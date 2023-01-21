«بخار الماء» ينهي حياة عريس وطفلة.. 3 نصائح لإنقاذ المصاب بالاختناق

القاهرة - سمر حسين - صحة

حوادث الاختناق ببخار الماء أثناء الاستحمام، يتعرض لها عديد من الأشخاص، بسبب اتباع عادات استحمام خاطئة، دون الانتباه لخطورتها على الحياة، وهو ما تعرض له مؤخرًا، رجل وزوجته في محافظة القليوبية، وكذلك طفلة بمنطقة الهرم، حيث تعرضوا للاختناق المفاجئ.

الاختناق أثناء الاستحمام

وفق ما كشفت جهات التحقيقات في الواقعتين، لقي عريس القليوبية مصرعه، ونقلت زوجته للمستشفى، بعد تعرضهما للاختناق، بسبب الاستحمام واستنشاقهما بخار الماء، عقب مرور شهرين من زواجهما.

ولقيت الطفلة الصغيرة بمنطقة الهرم، مصرعها بنفس المصير، حيث تسبب استنشاقها لكميات كبيرة من بخار الماء أثناء الاستحمام، إلى إصابتها بالاختناق المفاجئ.

نصائح لتجنب الاختناق أثناء الاستحمام

استعرض تقرير، عرضه برنامج «السفيرة عزيزة» عبر شاشة «دي إم سي»، مجموعة من النصائح المهمة، يجب الأخذ بها أثناء الاستحمام بالماء الساخن، خاصة في فصل الشتاء، حيث يلجأ كثيرون إليه، للحصول على الدفء اللازم.

وتمثلت تلك النصائح في الآتي:

1- عدم الإطالة داخل دورة المياه أثناء الاستحمام.

2- توفير التهوية الجيدة.

3- محاولة أفراد الأسرة الاطمئنان من حين لآخر، على الشخص أثناء استحمامه، من خلال الطرق على الباب ومناداته.

4- تجنب غلق أبواب دورات المياه من الداخل بالمفاتيح.

5- تشغيل الشفاط الكهربي أو فتح نوافذ دورة المياه.

أعراض الاختناق أثناء الاستحمام

وصف عبد القادر بلالة، جزائري مختص بحالات الإنقاذ من الاختناق، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الاختناق باستنشاق بخار الماء أو الغاز أثناء الاستحمام، يُعرف بـ«القاتل الصامت»، مشيرًا إلى بعض الأعراض التي تشير إلى تعرض الشخص لهذه الأزمة، وهي:

- الشعور بالصداع المفاجئ في الرأس.

- نقص الرؤية.

- فقد التوازن.

- عدم قدرة السيطرة على الأطراف.

ونوه «بلالة» إلى بعض النصائح اللازمة، لإسعاف المصاب في هذه الحالة، والتي تتمثل في:

- إبعاد الشخص عن المكان الذي حدثت به الإصابة على الفور، إلى آخر به تهوية جيدة.

- إغلاق مصدر انبعاث بخار الماء.

- فتح المنافذ للتهوية السريعة.