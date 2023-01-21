كيف تحمي نفسك من العصبية أثناء متابعة لقاء القمة 125؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع انطلاق صافرة الحكم، ولمدة 90 دقيقة، تتصاعد دقات قلب مشجعي قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك مع كل هجمة، وصدة، وتتقاسم المشاعر بين الفرح والحزن مع تصويب الأهداف، قبل أن تُطلق صافرة النهاية مُعلنة عن الفائز وربما ينتهي الأمر بالتعادل، هكذا تكون الأجواء الاحماسية بمباريات القمة.

وخلال الساعات القليلة القادمة، يستعد لاعبي قطبي الكرة المصرية، بالنادي الأهلي والزمالك للقاء للقمة 125، وذلك ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام مساء اليوم، السبت على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

كيف تحمي نفسك من العصبية؟

وعلى الرغم من كونها لعبة، إلا إنها تعد واحدة من أهم الأمور الأساسية والرئيسية في حياة الكثير، الذين قد يصيبهم الفرحة الجنونية بالفوز، وربما الحزن الذي يسبق الأمراض والانتكاسات عند الخسارة، لتظل كورة القدم واحدة من الألعاب المعقدة التي تسيطر عليها المشاعر أكثر من العقل.

نصائح لحماية نفسك من العصبية

ويرصد «هُن» عدة نصائح لحماية نفسك من العصبية أثناء متابعة لقاء القمة 125، وفقًا للموقع الطبي «مايو كلينك».

فكر قبل أن تتحدث أثناء نوبة الغضب

حاول الانتظار لحظات قليلة لتجميع أفكارك قبل البوح بأي شيء، ولا تتك العنان لـ«لسانك»، أمام أطفالك أو أصدقائك

انتظر تهدأ

عبّر عن مشاعرك بوضوح وبشكل مباشر دون إيذاء الآخرين أو محاولة السيطرة عليهم.

مارس بعض التمارين الرياضية

يمكن للنشاط البدني المساعدة في تقليل التوتر الذي قد يسبب لك الشعور بالغضب.

الحصول على فترة استراحة

أعطي نفسك استراحات قصيرة خلال أوقات اليوم، فقد تساعدك الدقائق القليلة الهادئة على الشعور بالتحسن وتهيئك للتعامل

استخدم الفكاهة لتنفيس التوتر

يؤدي أخذ الأمور ببساطة إلى نزع فتيل التوتر، استخدم الفكاهة لمساعدتك في مواجهة ما يثير غضبك.

ممارسة مهارات الاسترخاء

مارس تمارين التنفس العميق، أو تخيل مشهدًا يساعد على الاسترخاء، أو كرر كلمات أو عبارات مهدئة أو كل ما يمكن فعله للتشجيع على الاسترخاء.

ما هي مخاطر النوبات القلبية؟

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام سليم، استشاري أمراض القلب والباطنة بالمعهد القلب القومي، إنّ التوتر الشديد قد يسبب الإصابة بأمراض القلب والتي تعني انسداد الشرايين المسؤولة عن نقل الدم من القلب إلى الجسم، بسبب الرواسب الناتجة عن تراكم الكوليسترول والدهون، وما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، وارتفاع ضغط الدم، وقد يؤدي إلى الإصابة بـ«نوبة قلبية».

وقدم الطبيب، خلال حديث سابق لـ «هُن» عدة نصائح لتجنب النوبات القلبية، التي جاءت على النحو التالي:

1. الذهاب إلى الطبيب فورًا

لابد من فحص تاريخ العائلة، لتحديد مخاطر أي أمراض قلبية، ويمكن مشاركة أي تاريخ عائلي لمرض القلب مع الطبيب للعلاج المبكر، والاهتمام بعوامل الخطر.

2. تناول نظام غذائي صحي

تناول الطعام الصحي يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والصوديوم والسكر، والأطعمة الغنية بالألياف مثل: الحبوب والفواكه والخضراوات.

3. عادات صحية خاطئةق

يساعد تبني عادات صحية مثل الإقلاع عن التدخين وإدارة التوتر، في منع مشكلات صحية أخرى، مثل: ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب، وتعد تمارين التأمل والتنفس، من الطرق الممتازة لإدارة مستويات التوتر، إذ تمنح الجسم الوقت للاسترخاء.