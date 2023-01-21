في ذكرى وفاة ماري منيب.. نصائح أشهر حماة في السينما للأزواج: بلاش طول لسان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واحدة من أشهر الفنانات اللواتي حققن شهرة واسعة، لعبت دور الحماة بإتقان حتى تميزت به، كانت تجسد دور المتسلطة أحيانا والحنونة في أوقات أخرى، عاشت دور الأم البديلة التي تحنو على أولاد شقيقتها المتوفاة، حياتها الشخصية مليئة بالأحداث والأسرار، كانت ذات نبرة صوت مختلفة يستطع المستمع والمشاهد تمييزها من بين آلاف الأصوات، هي الفنانة ماري منيب، التي كان من أشهر إفيهاتها التي عُرفت بها «طوبة على طوبة خلي العركة منصوبة، حماتك مدوباهم اتنين، هلا هلا عالجد والجد هلا هلا عليه، أهري يا مهري وأنا على مهلي، اكسريلي اللوزة دي»، والتي تمر اليوم السبت ذكرى وفاتها.

حفيدة الفنانة ماري منيب، تحدثت خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، عن جدتها وأبرز الأسرار في حياتها، إذ قالت «أمينة»: «تيتة خلفت فؤاد منيب عمي اللي كان بيقدم برنامج مع الناس، وبابا محمد بديع منيب، ولدين فقط من جدي، عمي هاجر على أمريكا وتوفي هناك، أنا الحفيدة اللي اتسميت على اسمها بعد إسلامها».

ماري منيب الحماة بعيدا عن الفن

وعن كواليس إسلامها قالت حفيدة الفنانة ماري منيب: «أسلمت على سن 7 سنين وده اللي اتكتب في الجرائد، أنا حضرت تيته لمدة 3 سنين، كانت كل الحكاوي من ماما اللي كانت هي حماتها».

«ماما كانت عاشقة لحماتها وهي اللي اختارتها لوالدي»، عبارة واصلت من خلالها حفيدة الفنانة الراحلة ماري منيب، مضيفة: «كانت تيتة طيبة وخيرة وكريمة وبتحب أسرتها، ماما كانت بتعتبرها بمثابة والدتها الثانية، الحماة اللي كنا بنشوفها في الأفلام القنبلة الذرية في الحقيقة كانت طيبة وجميلة وحنينة أوي على زوجات أولادها».

ماذا تركت ماري منيب ميراث لأسرتها؟

وعن الأرث التي تركته الفنانة ماري منيب، لأسرتها قالت الحفيدة: «كلنا فخورين بيها هي عملاقة من عمالقة الفن والكوميديا، ورثنا منها الدم الخفيف، بنحب الهزار والضحك وناس قالولي إني شبهها».

كتالوج ماري منيب للأزواج

وكانت قدمت الفنانة ماري منيب كتالوج لحياة زوجية سعيدة بعيدا عن الخلافات، والتي تضمنت محاذير على الزوجين بينها، والتي تحدثت عنها في لقاء إذاعي نادر: «ممنوع طولة اللسان، بين حبك لمراتك هي مش أختك، الثقة أهم حاجة في الحياة وعرفها كل حاجة بتحصل في يومك، خرجها واتفسح معاها، متبقاش بخيل ولا تهملها».