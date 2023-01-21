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طريقة عمل أبو فروة على الفحم.. يمنحك طاقة ونشاط

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أبو فروة

مع انخفاض درجات الحرارة والبحث عن تناول الأكلات الشتوية، يبحث الكثيرون عن طريقة عمل أبو فروة على الفحم، فهو من الوجبات الشهية التي يمكن أكلها بأكثر من طريقة.

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طريقة عمل أبو فروة على الفحم

ويقدم لكِ «هن» طريقة عمل أبو فروة على الفحم، وفقًا للشيف غادة جميل، عبر برنامجها «اتفضلوا عندنا»، المذاع على فضائية «CBC» سفرة.

مكونات عمل أبو فروة على الفحم

- نصف كيلو أبو فروة.

- ثلاثة أكواب من الماء.

- نصف ملعقة ملح.

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طريقة عمل أبو فروة على الفحم

- في البداية احضري نبات أبو فروة، وقومي بعمل الشقوق الطولية باستخدام السكين.

- ضعي نبات أبو فروة بعد شقه، في قدر به ماء فاتر ثم ضعيه على النار لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

- قومي برفع النبات من المياه ثم قومي بشويه على الفحم لمدة ربع ساعة، حتى تمام النضج وتغير لونه.

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فوائد أبو فروة الصحية

وكانت الدكتورة آية سامي أخصائية التغذية، وأوضحت عبر«هن»، فوائد أبو فروة، إذ يحتوي على عناصر غذائية مهمة، وفوائد مذهلة على الصحة، على النحو التالي:

- يعمل على تحسين عملية الهضم لاحتوائه على الألياف والتخلص من مشكلات الهضمية مثل الإمساك وعسر الهضم والإسهال.

- يقي أبو فروة من مرض السكري ويحمي من النوع الثاني، وكذلك مفيد لأصحاب هذا المرض.

- يعمل على الوقاية من أمراض الدماغ مثل الخرف وألزهايمر لاحتوائه على فيتامين ب6 والبروتين.

- ينشط أبو فروة  الدورة الدموية ويحفز الخلايا الحمراء.

- يعمل النبات على تقوية المناعة لاحتوائه على فيتامين سي.

- يقي أبو فروة من السكتة القلبية.

- ينظم أبو فروة مستوى ضغط الدم.

- يعطي الطاقة والحيوية والنشاط.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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