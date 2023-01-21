الطريقة الصحيحة لتخزين وعمل الصلصة في المنزل بخطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للطماطم فوائد كثيرة، كما يمكن إضافتها لمعظم أنواع الطعام، وتحرص الكثير من ربات البيوت، على تخزين الطماطم، في هذا الوقت لتوافرها بكثرة، ولاقتراب شهر رمضان، ولكن لا تعرف معظم الأمهات، الطرق الصحيحة للتخزين، لذلك نقدم لكن من خلال «هُن» طريقة تخزين الطماطم بحسب National Center for Home Food Preservation.

طريقة حفظ الطماطم سليمة

الطريقة الأولى:

- اغسليها جيدًا بالماء.

- قطعيها إلى نصفين.

- ‏رشي إليها القليل من الملح.

- احفظيها في أكياس حفظ الطعام

الطريقة الثانية: ‏

- امسحي أية قاذورات عالقة بالطماطم بمنشفة ورقية.

- ‏ضعي حبات الطماطم على طبق منفصل في مكان بارد بعيدًا عن أشعة الشمس.

- ‏ضعيها في الفريزر، ويجب أن تحفظ بدون غسلها.

حفظ الطماطم سائلة

الطريقة الأولى:

- اغسلي الطماطم وقطيعها إلى 4 أجزاء واضربيها في الخلاط.

- ضيفي القليل من الماء.

- ‏ صفيها ليتم التخلص من الشوائب.

- ‏ضعي على النار الطماطم مع إضافة القليل من الملح.

- ‏ اتركيها تغلي لمدة عشر دقائق وتترك لتبرد.

- ‏ضعيها في أكياس حفظ الطعام مع تفريغ الهواء.

- ‏اغلقي الأكياس جيدًا وضعيها في الفريزر لحين الإستعمال.

الطريقة الثانية:

- قطعي الطماطم.

- ‏ضيفي الأعشاب كالزعتر والريحان.

- ‏اشعلي البوتجاز وضعيها على النار حتى الغليان لمدة عشر دقائق.

- ‏ثم اتركيها لتبرد ويتم وضعها في في أكياس حفظ الطعام.

الطريقة الثالثة:

- قطعي الطماطم إلى مكعبات.

- ‏رشيها بالملح.

- ‏اتركيها لمدة ربع ساعة وتعصر وتوضع في أكياس.

حفظ الطماطم المعلبة

الطريقة الأولى:

- بعد فتح عبوة صلصة الطماطم احفظيها في علبة مصنوعة من البلاستيك في الفريزر.

- عدم تركها في عبوة التعليب التي تكون في معظم الأحيان مصنوعة من المعادن الذي يؤدي إلى تعفّن الصلصة. ‏

الطريقة الثانية: ‏

‏ ‏- ‏احرصي على تجفيف الحاويات البلاستيكية قبل حفظ صلصة الطماطم.

- ‏ أو ضعي صلصة الطماطم في الأكياس المخصصة لحفظ الاطعمة في الفريزر.

- ‏بعد حفظ صلصة الطماطم في الأكياس المخصصة للفريزر سطحي الكمية داخل الكيس لتوفير المساحة داخل الفريزر.